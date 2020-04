Coronavirus : oui, la Carsat versera bien leur retraite aux 1 250 000 retraités des Hauts-de-France

Pendant l’épidémie de #Covid19, #LAssuranceRetraite met en place de nombreuses mesures pour préserver le #vieillissement actif et en santé de ses bénéficiaires, ainsi que la santé de son personnel, grâce notamment à une offre de service provisoire : https://t.co/Ynj7zSdhnB pic.twitter.com/3RwleHDuCi — L'Assurance retraite (@Cnav_actu) April 7, 2020

"Vague d'inquiétude"

Que les retraités de la région se rassurent : leur pension de retraite leur est bien versée malgré la crise du coronavirus, et il en sera de même pour le mois de mai si la période de confinement est amenée à se prolonger.La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) des Hauts-de-France a communiqué, en fin de semaine dernière, pour annoncer qu'elle étiat "prête pour verser la retraite à 1,25 million de retraités", ce qui représentait "plus de 900 millions d'euros versés tous les mois".Cette annonce fait suite, précise l'organisme, à la "vague d’inquiétude bien compréhensible [qui] a envahi notre plateforme téléphonique et nos différents partenaires".Le versement des retraites ne concerne pas seulement les dossiers déjà enregistrés, la Carsat indique être également en mesure, grâce à ses "1100 télétravailleurs", de traiter les nouvelles demandes veillant "à ne pas prendre de retard dans leur traitement".La différence, en plein confinement, est qu'il faudra passer par les services en ligne de la plateforme , ou par téléphone pour les rendez-vous qui étaient prévus.