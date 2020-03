Coronavirus : Paris-Roubaix menacé d'annulation

Et le Tour ?

Paris-Roubaix, c'est dans moins d'un mois. Ou plutôt, ce devait être dans un mois. Car il faut sans doute d'ores et déjà parler au passé. Comme tous les événements sportifs, la reine des classiques est menacé d'annulation.Christian Prudhomme, patron du cyclisme chez ASO, est pessimiste sur la tenue de l'ensemble des courses cyclistes du mois d'avril et donc de Paris-Roubaix. "Le cyclisme est comme le reste, a-t-il déclaré sur la ligne d'arrivée de Paris-Nice, ce samedi, sur RMC . Tout le sport s’arrête. J’imagine bien que dans les jours qui viennent, pour le mois d’avril en tout cas, les décisions seront les mêmes de la part de l’UCI, des collectivités concernées. Ce qui est tout à fait logique. Ma parole n’a rien d’officiel mais on voit mal comment on pourrait être différent du reste."Rien d'officiel pour l'instant. Mais la 118ème édition ne devrait pas avoir lieu en 2020... Christian Prudhomme sait qu'il plane aussi des doutes sur le Tour de France qui n'a pourtant lieu qu'en juillet prochain : "Le Tour de France? C’est dans plus de cent jours. Vous savez, quand les gens vont reprendre une activité normale, et on espère tous que ce sera le plus tôt possible, il y aura une frénésie et une envie plus forte qu’avant sans doute."