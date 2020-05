Coronavirus : à partir de mardi, 60% des trains circuleront dans les Hauts-de-France

Le coupon d'accès reste en vigueur

Cette mesure permet de s'assurer que les TER ne soient pas remplis à plus de 50%.

À partir de mardi 3 juin, six TER sur dix circuleront dans les Hauts-de-France, selon un communiqué de la SNCF. Cette amélioration intervient alors que le nombre de trains en circulation est déjà passé de 15% à 45% le 11 mai au début du déconfinement.Pour connaître les trains disponibles d'un jour sur l'autre, il faudra se rendre sur le site de la SNCF . Les informations sur les trains seront disponibles la veille de leur départ dès 17 heures.Depuis le 11 mai, en plus du titre de transport habituel, abonnement ou billet occasionnel, un coupon d’accès gratuit est nécessaire pour voyager à bord des TER de certaines lignes de la région.Les TER en provenance ou à destination de Lille et Paris sont régulés pour garantir un taux d’occupation de 50% maximum. Vous pouvez réserver votre trajet, jusqu'à 3 jours avant, en se munissant d’un coupon d’accès gratuit mais obligatoire pour accéder aux trains.Cette mesure vise pleinement à organiser la distanciation et à garantir à tous les meilleures conditions sanitaires. Les coupons d’accès sont disponibles sur le site TER et sur l’Appli SNCF.En mars dernier, à peine plus d'un TER sur dix circulait dans la région