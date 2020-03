Coronavirus : le personnel médical est en manque de masques, et si vous leur en fabriquiez ?

Faudra-t-il des masques "Do It Yourself" pour pallier le manque ? Car si la pénurie de masques est bien réelle et l'exposition au virus des personnels soignants ne fait qu'augmenter.Trop débordés pour se fabriquer leur matériel, malgré une demande officielle du CHU de Grenoble, à son personnel soignant, c'est un appel à la solidarité qui est lancé partout en France. De nombreux tutoriels de fabrication artisanale ont été mis en ligne.

Des tuto pour démarrer chez soi

Tuto de fabrication de masque, simple barrière anti-propagation

fabriquer son masque simple

Dans plusieurs foyers, couturiers et couturiéres amateurs disposent de matériel nécessaire à la fabrication d’un masque maison : des chutes de tissu, de préférence en polyester pour l’extérieur et une doublure, en molleton fin ou en polaire fine sans oublier l'élastique souple. Chaque masque doit pouvoir être lavé quotidiennement à 60 degrés au minimum.





Solidarité et gratuité

Pas une protection maximale

Se protéger et protéger les autres - Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

- Se maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent

- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche

- En cas de toux ou d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et le jeter immédiatement après

- laver son masque au minimum à 60 degrés pour tuer les microbes

- éviter de circuler pour éviter de faire circuler le virus, car même sans le savoir et sans être malade, c'est possible de contaminer les autres



À Saint-Omer, Sandrine Billaud distribue tous les jours, gratuitement, des masques de sa fabrication. "Des masques, j’en faisais déjà pour les esthéticiennes, Ils ne sont pas à usage médical mais peuvent avoir leur utilité pour éviter de se transmettre des microbes !" Avec l'aide de sa fille et de son mari, elle peut en fabriquer jusqu’à cinquante par jour. "Lundi j'en ai distribué près d'une centaine, il y a beaucoup de demandes. Ce matin encore, mon boulanger m'en a demandé."Mais son stock de tissu s’épuise et les dons sont donc les bienvenus. Aucune livraison possible, elle accueille à sa fenêtre les habitants du quartier, tous les soirs. "Je ne pourrais pas répondre à toutes les demandes et je lance ici un appel aux autres couturiéres de la région pour faire comme moi. Et si vous avez envie de me rejoindre, j'ai d'autres machines à coudre à disposition..."Maisons de retraite, hôpitaux, centres médicaux et sanitaires... Tous sont exposés à divers degrés à l'infection. Même si il existe plusieurs types de masque avec des niveaux de filtration variables, une barrière simple peut au moins ralentir le virus. La pénurie touche tous les pays et la Belgique a également appelé aux dons, après une commande non-honorée."Ces masques en tissu ne seront évidemment certifiés par aucun organisme officiel, mais ça peut malgré tout servir de barrière aux droplets, c’est-à-dire aux petites gouttelettes que les patients émettent quand ils parlent, quand ils toussent et quand ils éternuent. C’est mieux que de ne rien mettre!" rappelle un médecin.Des protections anti-projections qui ne sont pas une protection respiratoire individuelle aussi efficace que le masque de type FFP2, mais qui pourront juste éviter de répandre l'infection. Une mission simple et pour certains d'entre nous une aide psychologique pour affronter cette crise. Le gouvernement français et l'Organisation Mondiale de la Santé -OMS- rappellent que le port d'un masque dit "chirurgical" n'est pas utile si vous n'êtes pas malade.