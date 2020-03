Coronavirus : un petit “Strip-tease” en vidéo sur Internet pour vous changer les idées en ces temps de confinement ?

Pas de voix-off, pas de musique, peu de montage

135.3 db, portrait d'un passionné de tuning douaisien



"Radiographies d'une époque"

"L'émission qui vous déshabille", créée par Jean Libon et Marco Lamensch, a démarré en 1985 sur la RTBF, la chaîne de télévision belge, avant d'arriver sur FR3 en 1992, l'année-même où la chaîne est devenue France 3 Disparue des écrans en 2012, l'émission franco-belge "Strip-tease" fait donc son grand retour sur Auvio, la plateforme de replay de la RTBF , avec le concours de la SONUMA, la société de numérisation des archives. Pour l'heure, 208 vidéos sont accessibles, sous réserve de créer gratuitement un compte sur le site pour pouvoir visionner. D'ici quelques jours, la chaîne devrait encore en rajouter une quarantaine.Le principe de l'émission, dont 418 épisodes ont été diffusés au total, était d'entrer dans le quotidien de personnes au parcours atypique. Pas de voix-off, pas de musique, peu de montage, dans "Strip-Tease", les caméras savaient se faire oublier pour laisser la place aux témoignages et à des moments de vie touchants.Souvent taxée de voyeurisme, l'émission a surtout été tournée en Belgique, mais quelques numéros mythiques ont toutefois été réalisés dans le Nord et le Pas-de-Calais. On se souvient ainsi de 135.3 db, un portrait de passionné de tuning à Douai. L'émission ne se trouve pas (encore) dans la liste des replays sur Auvio, mais elle est visible sur Youtube."Souvenez-vous, lance la RTBF dans un commuiqué, le magazine a déshabillé la Belgique de 1985 à 2002. Impossible d’oublier la musique du générique de cette émission. Radiographies d’une époque, ces reportages vous replongent aux côtés de toute une série de personnages authentiques filmés au plus près du réel. Laissez-vous tenter par cette galerie de portraits sans fard, tendres ou acides dont certains sont devenus cultes."Les épisodes resteront en libre accès durant toute la période de confinement en Belgique.