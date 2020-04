Coronavirus - Pict it, Dice town, Dungeon fighters : profitez du confinement pour découvrir de nouveaux jeux de société

© Les dés givrés

Ramasser des pommes ou trouver le menteur

Des parties de jeu en live

"Deux jours après l'annonce du confinement, on a reçu un nombre incalculable de messages, explique Manu, l'un des deux fondateurs des Dés givrés . Les gens voulaient des conseils : à quoi peut-on jouer avec des enfants de 7/8 ans ? Et entre adultes ? Une partie de tel jeu est-elle longue ou pas ? A quoi jouer d'autre que le Scrabble ou le Monopoly?"Car la spécialité de ce collectif créé à Amiens il y a un an et demi, ce sont les jeux de société dits modernes. Alors on leur a posé les mêmes questions. Nous aussi, on leur a demandé des conseils pour passer une bonne soirée autour d'un plateau de jeu avec des enfants, des adultes, des amis lors d'un apéro numérique. Et avec leurs 150 boîtes de jeu ("avec le confinement, on a eu le temps de faire notre inventaire !"), nul doute qu'on allait être satisfaits. Et on n'a pas été déçus !!Avec des enfants qui ne savent pas encore lire, Manu dégaine tout de suite Concept kids : "il faut faire deviner l'animal dont on a tiré la carte en posant un pion sur une caractéristique de l’animal à trouver dessinée sur le plateau. C'est très ludique. Et comme il y a deux niveaux de difficulté, des enfants plus âgés peuvent également y jouer".Il nous propose ensuite Roulapik, à partir de 4 ans : en faisant rouler une petite balle en forme de hérisson recouverte de velcro, il faut ramasser des éléments de la forêt comme de feuilles ou des champignons. Le joueur avance ainsi sur le chemin du plateau".Et pour jouer en famille avec des ados ? "Détective club ! Il faut trouver parmi les joueurs celui qui n'a pas de mot à faire deviner et donc qui ment", explique Manu.Passons aux plus grands. Beaucoup de personnes ont demandé des idées de jeux à faire avec des amis lors d'un apéro numérique, par écran interposé : "le mieux, ce sont les quizz comme TTMC ou Just one. Konito est pas mal aussi : c'est un jeu de devinettes avec des titres de films, de chansons ou de BD; un joueur en donne le début, les autres doivent en découvrir la fin. Crazy theory est chouette également : c'est de jeu de complots drôle et décalé. C'est un peu le Cadavres exquis du complot! "Et si vous êtes seul ou que votre maisonnée n'est pas captivée par votre proposition de jeu de société, vous pouvez toujours jouer avec les Dés givrés chaque semaine sur leur page Facebook : "une à deux fois par semaine, on organise un live pour que les gens puissent jouer avec nous, explique Manu. On propose des jeux peu connus pour allier le plaisir du jeu à celui de la découverte. Les internautes impriment les plateaux de jeu et jouent dans les commentaires. On n'est pas des spécialistes de tout ça. D'ordinaire, on fait nos sessions de jeux dans les bars ou certains restaurants/salons de thé. Mais avec ce système, on sent que les gens s'amusent et profitent quand même du moment".Jusqu'à présent, les lives étaient consacrés à des jeux pour les grands. "On va proposer des jeux pour les enfants lors de nos prochains rendez-vous. On a eu des demandes".