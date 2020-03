Coronavirus : le pilote nordiste Adrien Van Beveren lance une tombola pour faire gagner sa moto et aider la Croix-Rouge

Actuellement en rééducation chez lui à Racquinghem (Pas-de-Calais) après sa chute lors du dernier Dakar en Arabie Saoudite, Adrien Van Beveren lance ce mercredi une tombola, via sa page Facebook."Je vous propose de tenter de gagner ma moto grâce à une tombola dont les bénéfices seront directement reversés à la Croix Rouge !", indique le pilote nodiste, triple vainqueur de l'Enduropale du Touquet."En vous inscrivant à la tombola #VBAcontrelecorona pour 5€, vous aurez une chance exceptionnelle de gagner ma 450 d’entraînement et surtout vous participerez à une bonne cause en aidant à votre façon la Croix Rouge qui est sur le terrain pour venir en renfort au personnel soignant, mais aussi aux malades touchés par le Covid-19, aux personnes âgées et isolées, aux sans domicile ..."Les billets pour cette tombola peuvent être achetés sur ce site internet dédié "Le tirage au sort sera déterminé à la fin du confinement national", précise Adrien Van Beveren. "La date vous sera communiquée via mes pages Facebook / Instagram".