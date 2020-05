Coronavirus : en plein confinement, des commémorations adaptées du 8 mai 1945 dans le Nord et le Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, aucun rassemblement populaire ne sera autorisé le 8 mai, pour fêter l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale. En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, les habitants sont encouragés à rendre un hommage sur le pas de leur porte, drapeau levé.



En raison de la situation sanitaire actuelle, les cérémonies du #8mai ne pourront pas se dérouler dans des conditions habituelles.



Nous vous invitons à montrer votre solidarité à l’égard de celles et ceux qui se sont battus pour la patrie en pavoisant votre domicile 🇫🇷. pic.twitter.com/xUXQDt5RS1 — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) April 30, 2020



Des cérémonies en comité restreint



Le Commonwealth innove : une commémoration 2.0

Capture d'écran du mur des souvenirs, ouvert ce lundi 4 mai 2020. / © CWGC

Le département du Nord a choisi un format restreint pour ces commémorations particulières. Les maires pourront procéder au dépôt d'une gerbe, dans les lieux où la cérémonie se tient habituellement. Le nombre de personnes présentes ne pourra excéder 5 personnes - des élus en priorité - et les mesures de distanciation devront être respectées. A Lille, cette cérémonie en petit comité aura lieu à 10h place Rihour, ce 8 mai.Pour ce 75ème anniversaire, l’organisation du Commonwealth lance une campagne digitale et invite le grand-public à participer à une commémoration virtuelle sur le nouveau « Mur du Souvenir » digital. Rendez-vous sur leur site web, pour y déposer “une pensée, une photo, un joli texte”, appelle Xavier Puppinck, directeur de la CWGC en Europe de l’Ouest. Pour lui, cette alternative 2.0 pour contourner l’épidémie permet de sensibiliser un public plus jeune : “ce genre de commémoration est amené à perdurer, il permet, où que vous soyez, de pouvoir se connecter et de s’émouvoir ensemble”.