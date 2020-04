Coronavirus : en plein confinement, des gendarmes se déplacent chez Tom, 10 ans, pour une belle surprise d'anniversaire

Il était content comme tout !

Tom, Mario et les gendarmes

Pour lui, l'anniversaire c'est vraiment sacré. Un moment que Tom, 10 ans, atteint de troubles autistiques, attend chaque année avec beaucoup d'impatience. Alors en période de confinement, ses parents ont réfléchi marquer le coup autrement.Appel sur les réseaux sociaux, recherches dans le réseau amical... Et une réponse inattendue, celle des gendarmes d'Hallennes-les-Haubourdin (près de Lille dans le Nord). "Nombreux sont ceux qui ont dû fêter leur anniversaire en comité restreint voire seul pendant le confinement. Sollicités par des abonnés, concernant Tom et l'importance qu’il voue à son anniversaire, nous avons voulu faire en sorte que ses 10 ans reste un jour de fête malgré tout, explique la brigade sur sa page Youtube. Merci aux collègues qui ont donné une heure de temps à l’issue de leur journée de travail pour faire de l’anniversaire de Tom un moment inoubliable"Jeudi, plusieurs véhicules de gendarmerie se sont donc rendus au domicile de Tom, fan de Super Mario et des gendarmes. L'enfant, qui n'était au courant de rien a entendu devant chez lui des sirènes et a découvert les véhicules bleus. "Joyeux anniversaire...", ont chanté les gendarmes avant de lui offrir des petits cadeaux (en portant un masque).« Il a eu la réaction qu’on voulait, il courait partout, il était content comme tout », raconte à Lille-Actu Justine, la maman de Tom. Les gendarmes ont fait une vidéo de cette belle histoire.La vidéo a fait un carton sur Facebook et depuis, la famille reçoit de nombreux messages d'encouragements et de "Merci" adressé aux gendarmes.