Coronavirus : plus de 150 ans après l'épidémie de choléra en Picardie, l'Histoire se répète

Les trois autres grandes épidémies

La peste noire de 1348

On a peu de données sur cette peste dévastatrice qui a tué un tiers de la population européenne. Elle atteint la Picardie au début de l’année 1349. Comme la plupart des épidémies de peste, elle est partie d’Asie centrale et a suivi la route de la soie. Son vecteur est la puce des rats qui infestaient les transports de céréales en direction de l’Europe.

La peste de 1666

Elle aussi arrivée par les ports de commerces, elle se déclare vers 1660 aux Pays-Bas et atteint la Picardie à partir de 1666. On trouve des foyers épidémiques à Amiens, dans la vallée de la Somme, à Laon et dans le sud de l’Oise. Les autorités instaurent des quarantaines autour des grandes villes en mettant en place des cordons militaires pour limiter les entrées et les sorties. Des affiches sont placardées dans les villes pour expliquer la situation et les gestes barrières à mettre en place. Parfois, les fenêtres et les portes de personnes contaminées sont murées pour éviter la propagation. Une méthode de distanciation sociale un peu exagérée. Comme aujourd'hui, les réunions publiques sont interdites, les commerces sont fermés, l’économie est en chute libre. Il est difficile de connaître le nombre de victimes parce que les archives sont pauvres à ce sujet, mais on estime le bilan en Picardie à plusieurs milliers de morts.

La grippe espagnole de 1918

Apparue dans le nord de l’Europe au printemps 1918, dans les premiers temps elle ne s’avère pas meurtrière. Mais passé l’été la grippe semble avoir muté et une deuxième vague fait à nouveau son apparition chez les combattants de la Première Guerre Mondiale, qui contamineront le monde entier en rentrant chez eux à la fin de la guerre. Amiens est particulièrement touché parce que sa gare voit passer les soldats qui rentrent chez eux. On estime le bilan mondial entre 20 et 50 millions de morts. Mais que vient faire l’Espagne dans cette grippe ? En 1918, ce pays n’est pas impliqué dans la guerre. La presse y est libre de parler de cette maladie qui ravage les tranchées. Ainsi elle porta le nom du pays qui le premier rendit publique cette grippe extrêmement mortelle.