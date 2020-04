Coronavirus : plus de 350 résidents d'EHPAD sont décédés du Covid-19 dans les Hauts-de-France

On compte désormais 358 décès parmi les résidents d'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans les Hauts-de-France, a indiqué l'Agence réigonale de la Santé (ARS) dans son dernier bilan , à partir de données de Santé publique France en date du 16 avril.Le précédent comptage avait été réalisé le 9 avril, et se chiffrait alors à 198 décès dans les EHPAD de la région. Le précédent, en date du 31 mars , en dénombrait 198.À ce chiffre s'ajoutait, le 16 avril, celui de 3 892 cas d'infection au Covid-19 dans ces établissements, sur un total de 40 000 résidents dans les Hauts-de-France.À l'échelle de la région, on déplorait vendredi soir 1054 décès dans les hôpitaux , depuis le début de la crise. Si l'on additionne ces deux chiffres, on peut donc considérer qu'au moins 1412 personnes ont été tuées par le Covid-19 dans les Hauts-de-France.