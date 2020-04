Coronavirus : plus de 36.500€ récoltés par Adrien Van Beveren, qui a fait gagner sa moto au profit de la Croix-Rouge

Parrain de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais

Le vainqueur ? Un Espagnol

"Au départ, je pensais faire le tirage au sort après le confinement, annoncé pour le 15 avril, raconte Adrien Van Beveren. Mais je me suis dit que c'était maintenant que la Croix-Rouge avait besoin d'argent."Finalement la tombola aura duré douze jours. 4.218 participants, 32 nationalités, et 36.565 euros récoltés. "C'est un énorme succès, se félicite le pilote. Je ne m'attendais pas à ça." Actuellement en rééducation chez lui à Racquinghem (Pas-de-Calais) après sa chute lors du dernier Dakar en Arabie Saoudite, Adrien Van Beveren avait lancé une tombola la semaine dernière , via sa page Facebook. Adrien Van Beveren est depuis 2016 le parrain de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais , voilà pourquoi il a eu cette idée de tombola. "La Croix-Rouge ne vit que des dons, et c'est la plus grosse organisation de santé en France. Tous les jours, ils traitent des cas. Ils avaient bien besoin d'un coup de pouce."Le prix mis en jeu était tentant pour les fans de moto : "En vous inscrivant à la tombola #VBAcontrelecorona pour 5€, promettait le triple vainqueur de l'Enduropale du Touquet, vous aurez une chance exceptionnelle de gagner ma 450 d’entraînement et surtout vous participerez à une bonne cause en aidant à votre façon la Croix Rouge qui est sur le terrain pour venir en renfort au personnel soignant, mais aussi aux malades touchés par le Covid-19, aux personnes âgées et isolées, aux sans domicile ..."Il s’agit d'une Yamaha YZ450F, d’une valeur de près de 10.000 €, du même type que celle sur laquelle Milko Potisek a remporté l'Enduropale 2020. C'est l'Espagnol Adamor Guitart qui recevra la moto à la fin du confinement. "Un passionné, précise Adrien. Il court même des enduros et c'est un fan du Dakar, c'est comme ça qu'il me connaît et me suit.""Moi finalement, je n'ai pas fait grand-chose, conclut le pilote nordiste, si ce n'est profiter d'une popularité locale. Ceux qu'il faut mettre en avant, ce sont les 4218 participants, qui ont donné, parfois de grosses sommes. Quelle générosité, quelle solidarité ! Je les remercie du fond du cœur."