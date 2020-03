Coronavirus : plus de 415 000 élèves et étudiants dans l'Aisne, l'Oise et la Somme n'auront plus cours dès le 16 mars

dans le 1er degré, 197 148 enfants répartis dans 17 996 écoles maternelles, primaires et élémentaires;

dans le 2nd degré, 174 533 collégiens et lycéens dans 29 611 collèges et lycées;

dans l'enseignement supérieur, 45 290 étudiants.

Pour lutter contre "la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle", le Président de la république a annoncé jeudi 12 mars dans une allocution télévisée que toutes les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seraient fermés dès lundi 16 mars.Emmanuel Macron justifie cette décision par le fait que les enfants sont souvent porteurs du virus et contaminent facilement les adultes. Il est par ailleurs difficile de leur faire scrupuleusement respecter les consignes d'hygiène nécessaires à la limitation de la propagation du coronavirus.Si en Picardie, la fermeture de tous établissements accueillant des enfants est déjà effective dans l'Oise depuis lundi 9 mars, la mesure s'applique désormais aux crèches, écoles, collèges, lycées et universités de l'Aisne et de la Somme.Dans les trois départements, plus de 475 000 élèves et étudiants sont concernés par ces fermetures et 47 607 écoles, collèges et lycées :Selon le dernier bilan officiel, 61 personnes sont décédées et 2.876 ont été contaminées dont 129 cas graves, en réanimation. Dans les Hauts-de-France, on compte actuellement près de 25 morts liés au coronavirus.