Coronavirus : plus de 700 résidents d'Ehpad sont décédés du Covid-19 dans les Hauts-de-France

Plus de 10% des résidents contaminés

Surmortalité par rapport aux deux dernières années

Le dernier bilan de l'ARS et Santé publique France communiqué vendredi est arrêté à la date 21 avril. Il fait état de 774 résidents d'Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) décédés du Covid-19, dans les Hauts-de-France. Ils étaient 597 lors du précédent comptage effectué le 14 avril (+29,6%).Parmi ces résidents, 315 sont morts à l'hôpital (+31,7% par rapport au 14 avril) et 459 au sein de la structure (+28,2% par rapport au 14 avril).Les Hauts-de-France comptent quelque 580 Ehpad pour un total d'environ 44 000 résidents. Au 21 avril, Santé publique France recensait 4837 cas de Covid-19 parmi les résidents de ces établissements : 1844 cas confirmés et 2993 cas possibles.C'est plus de 10% des personnes âgées qui vivent en Ehpad dans la région. 611 résidents sont actuellement hospitalisés.Les autorités sanitaires parlent de "cas possibles" car tous les malades ne peuvent pas être testés. Lorsqu'au moins trois personnes ont été diagnostiquées positives au coronavirus au sein d'un même établissement, toute personne présentant les symptômes du Covid-19 (fièvre avec signes respiratoires) est alors recensée comme un cas possible.A noter que le personnel des Ehpad n'est pas non plus épargné par l'épidémie. Dans les Hauts-de-France, ils seraient 1963 à avoir contracté le Covid-19 : 498 cas confimés et 1035 cas possibles.Vendredi, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a également publié les derniers chiffres de mortalité entre le 1mars et le 13 avril, toutes causes confondues.Il recense ainsi 733 personnes décédées en Ehpad dans les Hauts-de-France. C'est 48% de plus par rapport à 2019 sur la même période (495 décès) et 7,8% de plus par rapport à 2018 (680 décès), année lors de laquelle la grippe saisonnière avait déjà fait de nombreuses victimes.La situation est toutefois très variable selon les départements de la région.Si tous affichent une mortalité bien plus forte cette année dans les Ehpad qu'en 2019 (+92% dans l'Aisne, +63,5% dans l'Oise, +49% dans le Pas-de-Calais, +35,5% dans le Nord, +12,5% dans la Somme), seules l'Oise et l'Aisne dépassent le nombre de décès observés en 2018 (+106% et +17,5% respectivement).