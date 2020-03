Coronavirus : les polices du Nord et du Pas-de-Calais restreignent l'accès aux commissariats

[#coronavirus | #COVID19]

Fermeture de bureaux de police et de plusieurs sites dès demain.



👮‍♀️👮‍♂️ L'accueil du public est assuré dans 22 commissariats pour les plaintes les plus graves et les mesures de suivi judiciaire.



Les #policiers du #Nord sont mobilisés #PourVotreSécurité pic.twitter.com/aerThhAUUM — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) March 16, 2020

Démarches en ligne

[#COVIDー19] Pour la #sécurité de tous, nos modalités d’accueil évoluent. Merci de privilégier nos plateformes numériques pour vos déclarations et en cas d’urgence continuez de composer le 17. pic.twitter.com/KJzZEO2sUN — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) March 16, 2020

Les commissariats aussi s'adaptent aux mesures de sécurité, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de mesures drastiques de confinement pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19.Parmi celles-ci figure la fermeture de plusieurs postes de police. La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Nord a indiqué, dans un tweet, quels étaient les commissariats qui restaient ouverts dans le département. On ignore ce qu'il en est de la DDSP du Pas-de-Calais.En ce qui concerne les postes de police et commissariats ouverts, des restrictions d'accès sont appliqués. "Les principales structures du département resteront ouvertes, mais ces sites constituent de multiples lieux de passage dans un contexte de limitation des déplacements", précise la DDSP du Nord dans un communiqué.Ainsi, "les déplacements dans les commissariats devront se limiter aux modifs essentiels", qui sont la signature des mesures de suivi judiciaires et administratifs, dans le cas des personnes placées sous contrôle judiciaire, ainsi que les dépots de plainte concernant "les atteintes aux personnes, si les faits sont graves".Pour toutes les autres demandes, et notamment les dépôts de plaintes jugés moins graves, la DDSP invite à se reporter vers les plateformes en ligne , ou bien d'appeler le commissariat proche de chez vous afin d'obtenir un rendez-vous.Un appel également relayé par la police du Pas-de-Calas sur Twitter.