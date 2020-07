Coronavirus - Covid-19 : port du masque obligatoire, quels sont les lieux concernés ?

Ce qui change ce lundi 20 juillet

Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

📌 Conformément aux directives gouvernementales, et pour protéger au mieux les clients et les collaborateurs, le port du masque sera obligatoire à partir du lundi 20 juillet dans l’ensemble des magasins des grandes enseignes alimentaires. pic.twitter.com/Z3n6a3yOkv — Fédération du Commerce et de la Distribution (@FCDfrance) July 17, 2020

Dès ce lundi 20 juillet, le port du masque devient obligatoire dans tous les espaces clos pour limiter la propagation du coronavirus. Le Nord est particulièrement visé par ces mesures, le département est celui qui compte le plus de foyers épidémiques dans le pays.Le ministre de la Santé Olivier Véran a expliqué samedi 18 juillet que, seraient entre autres soumis au port du masque obligatoire.Lesavaient annoncé le 17 juillet le port du masque obligatoire dès ce lundi, dans un communiqué de la Fédération du commerce et de la distribution.Le gouvernement n'a en revanche pas communiqué à propos des règles à appliquer au sein des entreprises qui ne reçoivent pas de public. Les salariés sont dans l'expectative afin de savoir s'ils devront porter un masque de façon obligatoire ou non.Une liste complète des lieux concernés sera établie et communiquée "lundi ou mardi" par un décret, a précisé le ministre de la Santé.Le masque était déjà obligatoire dans les: bus, métro, tramway, train, avion... Sans masque, impossible d'accéder aux gares et aux aéroports.Au sein des, il reste également obligatoire pour préserver la santé des patients et des personnels.Idem, pour profiter desdurant ces vacances, le masque sera de rigueur, tout comme au sein deLe port du masque reste fortement recommandé en plein air, lorsque les mesures de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées.En cas de non-respect du port du masque, les contrevenants s'exposent actuellement à une amende de. C'est le cas à Laval (Mayenne), où le masque a été rendu obligatoire avec quelques jours d'avance, en raison d'une recrudescence des cas Cette somme pourrait être revue à la hausse par le gouvernement pour dissuader ceux qui refuseraient d'appliquer la mesure. En Mayenne, les sanctions peuvent aller jusqu'à "six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende" en cas de récidive.Des masques chirurgicaux sont vendus en pharmacie et en grande surface, tout comme des masques en tissu, lavables et réutilisables. Un masque doit être changé toutes les 4 heures ou dès qu'il est humide.Attention également à comme l'explique le docteur Roch Joly , chef de service adjoint du Samu du Nord : "Lorsqu'on parle de masque, il ne faut pas oublier qu'il se porte aussi sur le nez. On croise beaucoup de gens qui ont le masque mais qui ne le mettent pas sur le nez."