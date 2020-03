Coronavirus : la Poste fermée ce samedi, en Hauts-de-France la liste des bureaux ouverts sera communiquée lundi

Des conditions de travail difficiles

Compte tenu des mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus, la Poste a décidé de fermer ses bureaux ainsi que ses services de tri et de distribution ce samedi 21 mars. Il n'est donc plus la peine d'attendre que le facteur passe, le service est mis à l'arrêt au niveau national.En revanche, dès la semaine prochaine, la Poste s'organise pour pouvoir rouvrir ses bureaux. Dans les Hauts-de-France, la liste des bureaux ouverts sera communiquée lundi. "Nous sommes en train de regarder quels bureaux peuvent être ouverts selon les effectifs", indique Marie-Cécile Guyot, directrice de la communication du groupe La Poste Hauts-de-France.Les bureaux ouverts seront ceux qui sont en capacité d'assurer le plus de services : l'envoi de courrier ou colis, mais aussi le service banque. Il sera également possible de vérifier si votre bureau est ouvert directement le site de la Poste. Le groupe assure adapter en permanence les conditions de travail de ses employés. "C'est très difficile pour les équipes sur place" confie Marie-Cécile Guyot. "Il y a beaucoup d'incivilité au guichet, car les gens s'impatientent et cela créé des tensions." Très difficile aussi car il faut respecter les distances de sécurité. L'intersyndicale du groupe La Poste dénonce notamment des conditions "loin d'être maximales."Dans ce cadre de crise sanitaire, les facteurs assureront toujours la distribution du courrier en privilégiant les services à la personne, en particulier à destination des plus fragiles.