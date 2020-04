Coronavirus : les premiers masques commandés par la région sont arrivés, annonce Xavier Bertrand

"Le tracking, ce n'est pas la solution miracle. Se pose avant tout la question des masques et des tests" @xavierbertrand #BFMPolitique https://t.co/5EK2OtmIRr — BFMTV (@BFMTV) April 12, 2020

"Les régions (…) on est là tous ensemble avec l’Etat pour se serrer les coudes", a assuré dimanche midi Xavier Bertrand, invité de l'émission politique de BFMTV Le président des Hauts-de-France a détaillé la gestion du stock de masque dans la région : "Nous avions déjà quelques dizaines de milliers de masques et ce matin (…) la première commande que nous avions effectué est arrivée à Roissy", près de Paris. Il a précisé que les mesures de dédouanement auront lieu "pendant le week-end" pour distribuer des masques la semaine prochaine.Xavier Bertrand a affirmé qu’il allait consulter les professionnels de santé pour fournir des masques aux établissement publics ou privés qui en manquent. Il a également cité les Ehpad, les professions libérales (infirmières, médecins, ambulanciers) qui travaillent à domicile et doivent se rendre auprès des populations à risques ainsi que les personnels pénitentiaires. "De la caissière au routier, du pêcheur au paysan", le président de la région a assuré qu’il équiperait tous les personnes qui en ont besoin pour travailler, en concertation avec l’état."Qu’est-ce que l’État compte faire concernant la port du masque ?", a-t-il poursuivi, demandant des réponses claires à Emmanuel Macron qui s’exprimera lundi 13 avril au soir à la télévision.Au-delà de la livraison des masques fabriqués à l’étranger, certes rassurante mais pas idéale, Xavier Bertrand a insisté sur la nécessité d'une "économie de guerre" pour pousser les entreprises françaises à produire des masques et sortir d’une situation "de dépendance vis-à-vis de la Chine"."Dans les Hauts-de-France, nous avons sept fabricants de masques agréés par la direction générale de l’armement (DGA)", a expliqué le président de la région, citant l’usine Lemahieu qui fabrique 10 000 masques quotidiennement . Il souhaite que des "groupement de commandes" soient effectués au niveau national pour garantir aux usines que leur production sera achetée. "Je pense que l’état le fera, mais je veux le faire en complément", a-t-il ajouté, pour doter la totalité de la population des Hauts-de-France de masques."Si le président de la république nous dit, 'on aura les masques mais nous ne les aurons pas tout de suite', alors dans ce cas-là il faut créer une économie de guerre sur les masques", a martelé Xavier Bertrand.