Coronavirus : près de 200 résidents d'EHPAD sont décédés du Covid-19 dans les Hauts-de-France

Le bilan s'est encore alourdi ces derniers jours dans les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Hauts-de-France : ainsi, à la date du mardi 7 avril, l'Agence Régionale de Santé dénombrait 198 résidents décédés des suites du coronavirus Covid-19, depuis le début de l'épidémie.Le précédent comptage, arrêté au 31 mars , faisait état de 129 décès de résidents, dont 57 en EHPAD et 72 à l'hôpital. L'ARS ne donne pas cette fois de précision sur le lieu des décès. Elle n'indique pas non plus, comme elle le faisait il y a encore deux semaines, le pourcentage d'établissements touchés dans la région.Selon l'ARS, il ne s'agit pour l'instant que d'"un chiffre partiel", l'agence ne disposant pas encore de toutes les remontées d'établissements.A partir de trois personnes testées positives au Covid-19 dans un EHPAD, on estime que chaque résident présentant des symptomes de la maladie est un "cas confirmé ou possible", selon la terminologie de l'ARS et de Santé Publique France, sans forcément les tester.En France, les autorités sanitaires ont recensé, à la date du mardi 7 avril, 3237 décès dans les EHPAD liés au coronavirus. C'est près d'un tiers des victimes de l'épidémie dans notre pays.