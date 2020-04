Coronavirus : près de 7700 infractions au confinement relevées dans l'Oise et la Somme

Dans toute la France, les forces de l'ordre maintiennent leur présence afin de s'assurer que les règles du confinement sont respectées. Dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, gendarmes et policiers ont effectué plus de 170 000 contrôles auprès de la population.

3500 PV établis dans la Somme Le confinement est globalement bien accepté : c'est le constat que dressait le préfet de la Somme dans son point de situation de ce jeudi 2 avril. Depuis l'entrée en vigueur des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, environ 55 500 personnes ont été contrôlées à travers le département et quelque 3500 ont fait l'objet d'une contravention.



Sept communes sont par ailleurs concernées par un couvre-feu : Albert, Amiens, Doullens, Péronne, Longueau, Roye et Rivery. Dans la plupart des cas, les mesures prennent effet entre 22h et 5h.

4200 infractions relevées dans l'Oise Dans l'Oise, la préfecture fait état de près de 71 000 contrôles effectués depuis le 17 mars dernier. Ces derniers ont débouché sur 4200 procès verbaux, dont les trois quarts ont été dressé par la gendarmerie. Trois communes font l'objet d'un couvre-feu : Creil, Nogent-sur-Oise ainsi que Compiègne.



La préfecture de l'Aisne recense à ce jour près de 45 000 contrôles, sans toutefois communiquer le nombre d'infractions relevées. Le 22 mars dernier, dans un post Facebook, le préfet faisait état de 867 contraventions.