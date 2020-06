Coronavirus : la prime exceptionnelle pour le personnel des hôpitaux et des Ehpad entre en vigueur

Cette prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales, ainsi que de l'impôt sur le revenu. Destinée aux personnels ayant exercé entre le 1er mars et le 30 avril, elle atteindra 1500 euros dans une quarantaine de départements, les plus durement touchés par l'épidémie, dont ceux de la région Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise et Aisne), du Grand-Est, de l'Ile-de-France ou de Bourgogne-Franche-Comté.

"La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes", indique l'article 4 du décret.

Dans les autres départements, le montant baisse à 1000 euros. Cette prime défiscalisée avait été annoncée le 7 mai par le ministre de la Santé, Olivier Véran, "pour valoriser" l'"engagement sans faille pendant cette crise" des personnels hospitaliers et des établissements hébergeant des personnes âgées (Ehpad).