Coronavirus - Privés de WC et de douches, les routiers dénoncent leurs conditions sur les aires

« Nous sommes des pestiférés »

Voilà comment, nous, les pestiférés de routiers, sommes reçus dans certaines entreprises... et je ne parle pas des stations d'autoroutes qui ferment l'accès aux WC et aux douches... #ResterChezVous pic.twitter.com/C9BSyCKzBT — Dominic DUBOIS (@DominicDubois73) March 17, 2020

Le service est assuré selon Sanef

Ni douches, ni WC, ni endroit où se restaurer. C’est la réalité de nombreux chauffeurs routiers depuis mardi. Face aux risques de transmission du virus, les aires d’autoroutes ont restreint leurs accès. Et cela rend la vie impossible à ceux qui vivent et travaillent sur la route.« Même les cochons sont mieux traités », se désespère Aurélien Petiau dans un message sur Facebook. Un post coup-de-poing devenu viral, partagé près de 65 000 fois en 24 heures. Le chauffeur de l’Aisne raconte les toilettes, toutes fermées, les douches qu’il ne peut pas prendre sur son trajet : « ça a fini en lavage à la bouteille d’eau, hier. »Et il n’y a pas que les aires qui posent problème. Même dans les entreprises qu’ils viennent livrer, les chauffeurs reçoivent un accueil qui a de quoi surprendre. L’un d’eux a partagé la photo d’une feuille apposée sur une machine à café. On peut y lire :, en plusieurs langues.« Voilà comment nous sommes traités, nous les pestiférés de routiers », s’emporte Dominic Dubois sur Twitter. La photo n’est pas de lui nous précise-t-il, elle circule dans le monde des transporteurs, il l’a partagée sur les réseaux sociaux. Echaudé lui aussi par les conditions de travail du moment : « On nous parle d’hygiène en permanence, et c’est tout juste si on peut se laver les mains… »D’ordinaire, le Picard sillonne les routes d’Europe. Ces derniers jours, il prend essentiellement la direction des usines Bonduelle, pour y livrer des boites vides. Les demandes en produits de conserve explosent avec le confinement. Lui n’a pas vécu de situations dérangeantes pour l’instant, « une prise de température, des distances à respecter, la glacière pour se restaurer, je l’accepte, c’est normal. Mais ce que vivent mes collègues, ce n’est pas normal, ça doit vite changer. »Aujourd’hui, la société d’autoroutes Sanef se défend. Joint par téléphone, Jean-Marie Deck, cadre d'exploitation détaille : « Actuellement, nous avons 1 500 personnes mobilisées pour assurer les missions prioritaires […] Le groupe Sanef a demandé à tous ses partenaires commerciaux le fonctionnement et l’entretien des installations sanitaires et des ventes à emporter. » Il y aurait donc un service minimum assuré partout. En revanche, conformément aux consignes gouvernementales, les restaurations resteront fermées le temps du confinement.