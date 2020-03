Coronavirus : les promotions et rabais sont désormais interdits en Belgique

Nous voulons à tout prix éviter les rassemblements

C'est une nouvelle mesure forte qu'a pris le gouvernement belge pour éviter les rassemblements dans les magasins, et pour éviter toute pénurie : les promotions et rabais sont désormais interdits dans les magasins, rapportent plusieurs médias flamands."Nous demandons déjà depuis des jours que les gens ne stockent pas trop de produits", a expliqué à l'agence Belga Yves Stevens, porte-parole du centre de crise des Affaires intérieures, pour qui "il n’est donc plus question de mener des actions de type ‘achetez-en en 5 et payez pour 3’. D’autant plus que nous voulons éviter que des promotions intéressantes attirent davantage de personnes à l’intérieur des magasins. Nous voulons à tout prix éviter les rassemblements."Les courses en magasin deviennent de fait plus onéreuses ; en revanche, cette interdition ne concerne pas le commerce en ligne.Ce jeudi 19 mars, la Belgique compte 1795 cas et 21 décès en Belgique. La population du royaume est confiné comme en France, mais l'amende réservée à ceux qui sortent sans justification valable est bien plus salée : elle s'élève à 500 euros ... mais avec des règles moins strictes.