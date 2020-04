Coronavirus : quel âge ont les victimes du Covid-19 dans les Hauts-de-France ?

L'âge des patients décédés à l'hôpital

Ces nouvelles données de Santé Publique France ont été publiées lundi sur le portail Géodes et seront désormais mises à jour quotidiennement. Elles détaillent par tranche d'âge les victimes du coronavirus Covid-19 dans chaque département français, qu'il s'agisse des personnes décédées à l'hôpital depuis le 1mars, des personnes placées actuellement en réanimation ou en soins intensifs pour des formes graves ou des personnes dans l'état nécessite actuellement une hospitalisation.Ces nouvelles statistiques ne concernent que les hôpitaux. Elles excluent donc les résidents d'EHPAD et de centres d'hébergement médico-sociaux fortement touchés par la pandémie (3237 morts recensés mardi dans toute la France, soit près d'un tiers des décès à ce jour dans notre pays).Concernant l'âge des patients atteints dans les Hauts-de-France, nous avons choisi d'analyser les données régionales et non départementales puisque les malades sont comptabilisés en fonction de l'hôpital où ils sont placés et non de leur lieu de résidence. Les hôpitaux du Nord - notamment le CHU de Lille - ont accueilli des patients d'autres départements, ce qui fausse par conséquent les données à cet échelon administratif.Premier enseignement de ces nouvelles données statistiques : aucun patient de moins de 30 ans n'est mort du coronavirus, à ce jour, dans un hôpital des Hauts-de-France. Même si des décès d'adolescents et d'enfants ont été rapportés ailleurs en France ou en Europe , les formes létales de la maladie restent extrêmement rares.Les hôpitaux régionaux n'ont enregistré jusqu'à présent que 2 décès de patient âgés de 30 à 39 ans, 8 chez les 40-49 ans et 25 chez les 50-59 ans.94% des patients décédés du coronavirus à l'hôpital avaient plus de 60 ans, 81% avaient plus de 70 ans. La tranche d'âge la plus touchée sont les 80-89 ans avec un total de 258 décès survenus à ce jour.Les chiffres concernent ici les patients qui étaient placés dans un service de réanimation ou de soins intensifs à la date du mardi 7 avril. Ce sont des personnes qui ont développé des formes graves de la maladie.Dans les Hauts-de-France, 82% ont entre 50 et 79 ans. On voit que les patients de plus de 80 ans admis en réanimation sont rares : 34 seulement ont entre 80 et 89 ans, un seul a plus de 90 ans. Les médecins estiment en effet que les patients très âgés sont bien souvent trop faibles pour supporter des soins intensifs en réanimation.Même s'ils sont minoritaires, on voit que des sujets jeunes développent des formes graves du Covid-19 qui nécessitent des soins en réanimation. Dans les hôpitaux des Hauts-de-France, 3 patients ont actuellement entre 10 et 19 ans, 7 ont entre 20 et 29 ans, 16 entre 30 et 39 ans.Il s'agit ici du total des patients hospitalisés dans les Hauts-de-France à cause du coronavirus, à la date du mardi 7 avril. Ils n'ont pas tous développé des formes graves de la maladie mais leur état a été jugé suffisamment préoccupant pour nécessiter une hospitalisation.90% ont plus de 50 ans, 77% plus de 60 ans et 55% plus de 70 ans.Parmi les patients hospitalisés pour Covid-19, la tranche d'âge la plus important sont les 70-79 ans (568 patients actuellement hospitalisés dans les Hauts-de-France).Peu de patients jeunes sont actuellement à l'hôpital à cause du coronavirus : 6 seulement ont entre 10 et 19 ans. 22 malades hospitalisés ont entre 20 et 29 ans et 60 ont entre 30 et 39 ans.