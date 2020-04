Coronavirus : quelles sont les déchèteries du Nord et du Pas-de-Calais qui commencent à rouvrir ?

Coronavirus : à Berck-sur-mer, la déchèterie a rouvert ses portes

Reportage de Corinne Sala, Loïc Beunaiche et Franck Defrance.



Des déchèteries rouvertes uniquement pour les déchets verts

Aujourd'hui, 1200 personnes accueillies par les agents du @SMAV62 pour collecter leurs végétaux dans les 7 déchèteries réouvertes sur l'ensemble du territoire de @GrandArras @SudArtoisCom @CampagnesArtois 💪♻️ pic.twitter.com/foamQIn6v7 — SMAV62 ♻️ (@SMAV62) April 21, 2020



D'autres réouvertures prévues la semaine prochaine

[‼️ Infos déchetteries et encombrants] La préfecture a donné son accord pour une réouverture progressive de nos déchetteries communautaires de Valenciennes, Onnaing, Vieux-Condé, Beuvrages et Maing à partir du mercredi 29 avril 2020 🗓️📞👇👇

ℹ️https://t.co/1y74cEKhcb pic.twitter.com/biao2bMlO6 — Valenciennes Agglo (@Valmetropole) April 23, 2020

[RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES LE 29 AVRIL ♻]

Suite à la décision du Préfet du Nord reçue ce jeudi soir, et le temps de réunir toutes les conditions de sécurité pour les usagers et les agents, l’Agglo rouvrira l’ensemble des déchetteries ce 29 avril 👇https://t.co/FtH8KmH2ef — Agglo Maubeuge (@AggloMaubeuge) April 24, 2020

Elles étaient fermées depuis cinq semaines. Les trois déchèteries de l'arrondissement de Montreuil-sur-mer ((Beaumerie-Saint-Martin, Berck-sur-mer et Etaples-sur-mer) ont rouvert vendredi après-midi. Une réouverture très attendue si on en juge aux longues files d'attente de voitures alignées à l'entrée des dépôts. Notamment pour tous les amateurs de jardinage et de rangement par le vide durant le confinement...150 véhicules par jour au moins sont attendus durant cette semaine de reprise. Mais de nouvelles règles ont été instaurées pour préserver les usagers et les agents du coronavirus. Seuls deux véhicules à la fois sont ainsi autorisés sur les plateformes. Les agents ne pourront aider au déchargement des coffres et remorques et devront respecter les règles de distanciation. Le Relais n’étant pas en mesure de collecter, les vêtements usagers sont pour l'instant refusés.Pour se rendre en déchèterie jusqu'à la fin du confinement, il faut se munir de son attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité".Les déchèteries du Montreuillois ne sont pas les seules à avoir rouvert. C'est le cas aussi de celle de Béthune, depuis le 17 avril, mais uniquement pour les professionnels et sur rendez-vous. Dans la communauté de commune des 7 Vallées (Hesdin et environs), les déchèteries de Marconnelle et Beaurainville accueillent elles aussi le public depuis mardi dernier, aux horaires habituels.La communauté urbaine d'Arras a rouvert mardi dernier sept déchèteries (Saint-Laurent-Blangy, Dainville, Achicourt, Avesnes-le-Comte, Aubigny-en-Artois, Bapaume, Croisilles), mais uniquement pour les déchets végétaux.Dans l'agglomération de Douai, le Symevad a également rouvert la déchèterie de Sin-le-Noble , uniquement pour les déchets végétaux, sur rendez-vous et dans une quantité limitée.La communauté d'agglomération de Saint-Omer autorise aussi depuis mardi dernier le dépôt des déchets végétaux en points fixes dans les communes de Bayenghem-lez-Erperlecques, Eperlecques, Longuenesse et Saint-Martin-lez-Tatinghem.Dans le Valenciennois, les déchèteries (Valenciennes, Onnaing, Vieux-Condé, Beuvrages et Maing) rouvriront progressivement, pour tous les types de déchets, dès la semaine prochaine, à compter du mercredi 29 avril.Même décision de la part du Siaved pour ses déchèteries de La Porte du Hainaut et du Caudrésis-Catésis (Aniche, Beauvois-en-Cambrésis, Caudry, Clary, Denanin, Douchy-les-Mines, Erre, Hérin, Le Cateau-Cambrésis, Mortagne-du-Nord, Neuville-sur-Escaut, Pecquencourt, Rieulay, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Aubert, Walincourt-Selvigny).Dans le Maubeugeois, les déchèteries de Maubeuge, Aulnoye-Aymeries, Jeumont et Saint-Rémy-du-Nord rouvriront aussi mercredi.Dans l'Avesnois, les déchèteries d'Avesnelles et Solre-le-Château rouvriront, elles, dès lundi , tout comme celles du Smictom des Flandres (Hazebrouck et environ), sur rendez-vous.Dans l'agglomération de Lens-Liévin, les déchèteries de Grenay, Pont-à-Vendin et Sallaumines rouvriront à partir de mardi prochain (28 avril), avec des horaires restreints