Coronavirus : quels changements dans la collecte des déchets dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

► Dans la métropole lilloise

"Suite aux différentes annonces de l'Etat, l'ensemble des déchèteries de la Métropole Européenne de Lille sont fermées jusqu'à nouvel ordre", indique Esterra, la société en charge de la collecte des déchets sur son site internet.



Il en est de même pour les déchèteries mobiles et les points d’apport volontaire des déchets diffus spécifiques. Le service des encombrants est également fermé.



En revanche, Damien Castelain, le président de la MEL, a assuré lundi que la collecte des poubelles continuerait de se faire normalement.



► A Arras et sa communauté urbaine

Pour Arras, Achicourt, Beaurains, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, Anzin-Saint-Aubin, Dainville, Tilloy-les-Mofflaines la collecte des conteneurs à couvercles jaunes se fera tous les 15 jours. Pour les autres, rien ne change. pic.twitter.com/vB19lge9C7 — Com. Urbaine Arras (@GrandArras) March 17, 2020



► A Valenciennes et son agglomération

[Infos déchetteries❗️] fermeture des déchetteries communautaires. Le ramassage des collectes de déchets est maintenu pour des raisons sanitaires mais il n'est pas possible de venir récupérer un composteur ou des bacs à déchets, le local étant fermé. Merci de votre compréhension. — Valenciennes Agglo (@Valmetropole) March 16, 2020



► A Dunkerque et son agglomération



► A Calais et son agglomération

⚠️ Continuité du service public dans le cadre de l’épidémie de COVID-19.⚠️



Retrouvez les dispositions prises par la Ville de Calais afin d'assurer la continuité sur service public sur https://t.co/oQltQTcqT5 pic.twitter.com/BW8aPjmP3a — Calais Officiel (@CalaisOfficiel) March 17, 2020

La Communauté urbaine d'Arras a annoncé ce mardi que la collecte des déchets recyclables (couvercle jaune) ne se ferait plus que tous les 15 jours dans les communes d'Arras, Achicourt, Beaurains, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, Anzin-Saint-Aubin, Dainville et Tilloy-les-Mofflaines. "Pour les autres, rien ne change", assure-t-elle.Les déchèteries et recycleries sont fermées. Le service de livraison des conteneurs à domicile également. "Ne prenez pas la rue pour une déchèterie, comme nous avons pu le voir", demande la Communauté urbaine d'Arras.Les déchèteries ont été fermées là aussi. "Le ramassage des collectes de déchets est maintenu pour des raisons sanitaires mais il n'est pas possible de venir récupérer un composteur ou des bacs à déchets, le local étant fermé", précise Valenciennes Agglo sur Twitter.La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) annonce sur son site internet que la collecte des "poubelles vertes" (déchets organiques) et des "poubelles bleues" (déchets recyclables) sera suspendue à compter de ce mercredi 18 mars."Seule la collecte hebdomadaire de la poubelle marron est assurée. Les habitants sont invités à mettre tous les déchets (ordures ménagères et recyclables) dans ce bac de collecte", indique-t-elle. La CUD demande que "es mouchoirs et masques usagers soient placés dans des sacs fermés, dans le bac marron.Toutes, les déchèteries (Dunkerque-Rosendaël, Dunkerque- Petite-synthe Gravelines , Bray-dunes) sont fermées, y compris pour les professionnels."Le service de collecte des déchets ménagers est, à ce stade, maintenu dans les conditions habituelles", indique la mairie de Calais dans un communiqué diffusé ce mardi.

► Dans le Pays d'Opale (Guînes et environs)

Le centre de tri du Sevadec a fermé ses portes ce mardi midi. "Dans ces conditions, la collecte des emballages (bac jaune) et du verre (bac verre) est suspendue jusqu'à de nouvelles directives de l'état", indique la communauté de communes sur son site internet. "Nous vous invitons à stocker ces déchets dits "propres et secs" le temps que les conditions sanitaires se rétablissent. Les points d'apports volontaires pour l'évacuation du verre restent disponibles mais ne touchez pas les opercules, protégez vous les mains bien entendu."





"Les collectes des ordures ménagères (bac noir) et des fermentescibles (bac marron) sont maintenues actuellement et celles-ci se dérouleront exclusivement le matin, à partir de 5h. Nous ne collecterons rien à côté des bacs, comme d'ordinaire, et nous vous demandons d'être conciliant envers les agents qui restent mobilisés pour effectuer leur mission durant cette période "particulière"".



Huit déchêteries sont fermées sur ce territoire.





► A Douai et son agglomération

► A Maubeuge Val de Sambre

COVID-19 // Suite aux annonces du Premier ministre et afin de prévenir des risques, nos déchetteries fermeront leurs portes dès ce soir, jusqu'à nouvel ordre. Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/fATs3HNZ7G — Agglo Maubeuge (@AggloMaubeuge) March 16, 2020

► Dans l'Avesnois

► En Flandre intérieure (Hazebrouck, Cassel, Steenvorde et environs)



► En Flandre-Lys (La Gorgue, Estaires, Merville...)



► A Béthune-Bruay



► A Lens-Liévin

► A Hénin-Carvin



► En Pévèle-Carembault (Pont-à-Marcq, Orchies...)

Dans le Douaisis, le Symevad (Syndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets) a fermé depuis lundi l'ensemble des déchèteries (Arleux, Cuincy, Sin-le-Noble et Roost-Warendin).La collecte des encombrants a été stoppée par l'association AGIIE dans dix communes : Aulnoye-Aymeries, Beaufort, Cerfontaine, Écuelin, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Marpent, Monceau-Saint-Waast, Rousies, Saint-Rémy-Chaussée. "Les rendez-vous déjà fixés seront néanmoins réalisés", précise la communauté d'agglomération de Maubeuge Val de Sambre sur son site internet . "Pour les autres communes, la collecte en porte à porte continue normalement."Toutes les déchèteries (Maubeuge, Aulnoye-Aymeries, Jeumont, Saint-Rémy-du-Nord) sont fermées jusqu'à nouvel ordre Les déchetteries d'Avesnelles et de Solre-le-Château sont fermées jusqu'à nouvel ordre, annonce la Communauté de Communes du Coeur de l'Avesnois (Avesnes-sur-Helpe et environs), sur son site internet . "La collecte des déchets ménagers sera assurée aux jours habituels", précise-t-elle.De son côté, la Communauté de Communes du Sud Avesnois (Fourmies, Trélon...) annonce la fermeture des déchèteries de Fourmies et Ohain, ainsi que celle du service de collecte des encombrants en porte-à-porte. En revanche, "la collecte des ordures ménagères s'effectue normalement".Le Smictom des Flandres annonce ce mardi que la collecte des déchets recyclables est suspendue jusqu'au 31 mars pour les communes de Caestre, Ebblinghem, Hondeghem, Lynde, Renescure, Sercus et Staple "en raison de la fermeture du centre de tri Recup’Aire à Aire sur La Lys, et de l’impossibilité de trier les déchets recyclables avant valorisation".L'ensemble des déchèteries du territoire (Hazebrouck, Nieppe, Bailleul, Laventie, Estaires, Merville et Ebblinghem) ont été fermées dès lundi, ainsi que la distribution des sacs de tri en porte à porte."Les déchetteries du territoire Flandre Lys (et de Flandre Intérieure) sont temporairement fermées", informe la communauté de communes sur son site internet Ce mardi , la communauté d'agglomération Béthune-Bruay a annoncé, jusqu'à nouvel ordre, l'annulation de la collecte du verre en porte-à-porte à Béthune le lundi matin, le report du démarrage de la collecte de déchets verts et l'arrêt des collectes d'encombrants à partir de lundi prochain, 23 mars.Dans la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, les différentes déchèteries du territoire (Grenay, Sallaumines, Pont-à-Vendin et Collines de l’Artois) sont fermées depuis ce mardi midi et "pour une période indéterminée".Les collectes de déchets, elles, sont maintenues.Dans l'agglomération d'Hénin-Carvin, "la collecte des déchets reste assurée", a indiqué son président Christophe Pilch. Seule la collecte des encombrants est suspendue. Les déchèteries (Evin-Malmaison, Carvin, Hénin-Beaumont et Courrières) ont également été fermées.

La communauté de communes a annoncé ce mardi les fermetures des déchèteries de Genech, Orchies et Thumeries "jusqu'à nouvel ordre".





"La collecte des déchets est maintenue. Son rythme reste inchangé", rassure-t-elle par ailleurs.



► En Coeur d'Ostrevent (Lewarde, Aniche, Somain, Marchiennes...)

"Le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d'Élimination des Déchets NDR) ferme toutes ses déchèteries, y compris celles situées sur le territoire de Cœur d'Ostrevent, à partir de ce lundi 16 mars jusqu'à nouvel ordre", indique la communauté de communes.





"Nos interventions de reprise/livraison/réparation des bacs de collecte sont également suspendues", ajoute-t-elle. "Nous vous informons que la collecte des déchets sur le territoire de Cœur d'Ostrevent sera bien assurée. Vous pouvez sortir vos bacs cette semaine", annonce-t-elle également.



► Porte du Hainaut (Saint-Amand-les-Eaux, Denain et environs) et Caudrésis-Catésis

► En Pays Solesmois



► A Osartis-Marquion (Vitry-en-Artois et environs)

► Dans le Ternois (Saint-Pol-sur-Ternoise et environs)



► Dans les 7 vallées (Hesdin et environs)



► A Audruicq et environs

Dans ces deux communautés de communes du Nord, le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d'Élimination des Déchets) a également fermé toutes ses déchèteries.La collecte des encombrants sera suspendue à partir de lundi prochain (23 mars), annonce-t-il sur son site internet . "Nos interventions de collecte de l'amiante à domicile sont suspendues", ajoute également le syndicat. "Des perturbations sont susceptibles de subvenir dans les jours à venir sur les collectes des déchets en porte-à-porte", prévient-il.Les déchèteries de Solesmes et Bermerain sont fermées jusqu'à nouvel ordre, indique la communauté de communes sur son site internet Les déchèteries de Baralle, Vis-en-Artois et Biache-saint-Vaast sont fermées depuis lundi, a annoncé le Symevad (Syndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des Déchets).L'ensemble des déchèteries est fermé depuis ce mardi midi, a annoncé la communauté de communes. "Le ramassage des bacs noirs et jaunes sont maintenus", a-t-elle ajouté.Les déchèteries de Marconnelle et Beaurainville sont fermées.Les déchèteries sont fermées mais "toutes les collectes sont maintenues : ordures ménagères résiduelles, emballages, fermentescibles, déchets verts, verre", indique la communauté de communes.