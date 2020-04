Coronavirus - RC Lens : Raphaël Varane met en vente son maillot au Real Madrid au profit d'hôpitaux du Pas-de-Calais

Confiné à Madrid avec femme et enfant, Raphaël Varane n’oublie pas pour autant sa région de naissance ni son club de cœur. Le vice-capitaine de l’équipe de France a offert un de ses maillots du Réal Madrid à la Fédération Lens United pour son opération « Enchères Solidaires ». Les supporters se sont arraché ce maillot collector lors de la vente aux enchères lancée mardi. Il est finalement revenu à un acheteur anonyme pour la modique somme de 4350 euros ! Pas mal…Cette opération a été lancée il y a trois semaines par Lens United, qui fédère la plupart des sections de supporters du RC Lens. Le club d’ailleurs est associé à l’opération. Tous les jours à 12h, un vêtement appartenant à un joueur, ancien ou en activité, est mis en vente sur la page Facebook de cette fédération de supporters. L’enchère s’arrête à 19h30. La cagnotte est reversée à l’Institut Pasteur et aux hôpitaux de Lens et Béthune. Après la vente du maillot de Varane, elle atteint ce mercredi le total de 23 953 euros.Ce maillot de taille M a été porté par le défenseur madrilène lors de la Ligue des Champions 2019-2020. Rappelons que Raphaël, né à Lille le 25 avril 1993, a été formé au RC Lens où il a évolué de 2002 à 2010, après avoir débuté à l’AS Hellemmes, son autre club de cœur. Il est parti à 18 ans au Real Madrid, avec lequel il a gagné notamment 4 Ligue des Champions, 4 fois le Mondial des clubs, 3 Supercoupes d’Europe et 2 titres de champion d’Espagne.Malgré ces 9 ans de vie en Espagne, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France, est resté fidèle à sa région de naissance. Il s’est d’ailleurs marié à Camille, une amie d’enfance, au Touquet, en 2015. Pas étonnant donc qu’il ait participé à cette opération de solidarité, comme beaucoup de footballeurs stars le font depuis le début du confinement. Il faut rappeler que l’Espagne est le 3è pays le plus touché par la pandémie.L’opération « Enchères Solidaires » connaît un grand succès. Le maillot dédicacé de Varane est la 2è vente la plus élevée, après celle de l’anorak de Daniel Leclercq . « Nous avons été agréablement surpris par tous les dons de maillots qui nous viennent du club, des joueurs ou même de particuliers », confie le président de Lens United Norman Noisette. Une opération qui prend fin ce week-end notamment avec la vente d’un maillot de Radovanovic.Parallèlement, la fédération de supporters lensois mène une autre opération de solidarité qui marche fort : 234 bénévoles fabriquent des blouses pour le personnel soignant au centre hospitalier de Lens. Plus de 24 000 blouses ont été confectionnées en 10 jours.