Coronavirus : la région Hauts-de-France va prêter ses véhicules à “tous les soignants” qui en ont besoin

Un numéro vert

10 premières voitures de la Région @hautsdefrance viennent d’être mises à votre disposition aujourd’hui. Vous tous qui, de près ou de loin, contribuez à nous soigner, si vous rencontrez un problème pour vous rendre sur votre lieu de travail, contactez nous : 📞 0 800 02 60 80 https://t.co/CNQlWETjKw — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) March 26, 2020

La région Hauts-de-France va prêter les véhicules de son parc automobile à "tous les soignants" qui en ont besoin, qu'ils travaillent à l'hôpital, en Ehpad, en libéral ou à domicile, jusqu'à la fin de la "crise sanitaire", a-t-elle annoncé jeudi.Parmi les personnes concernées par cette mesure figurent notamment "les personnels des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées et personnes âgées dépendantes (Ehpa et Ehpad), des établissements pour personnes handicapées, des services d'aide à domicile, des lits d'accueil médicalisés et des lits halte soins santé", précise la région dans un communiqué.D'autres professionnels peuvent en bénéficier: les professionnels de santé libéraux, ceux intervenant dans les "nouveaux centres d'hébergement pour sans-abris malades du coronavirus", dans les établissements d'accueil du jeune enfant maintenus ouverts, et enfin les "personnels de crèche chargés d'accueillir en urgence les enfants des soignants".Pour solliciter un prêt de véhicule, les soignants sont invités à composer un numéro vert (0 800 026 080).Plusieurs enseignes de location de véhicules "proposent également d'aider les professionnels", y compris ceux chargés de livrer des vivres ou des médicaments dans les établissements de santé, "en mettant à disposition gratuitement une partie de leur flotte", poursuit la région, citant Ucar, Europcar, Hertz, Avis, Enterprise, Rent a car et Louez facile.