Coronavirus : les rencontres sportives limitées à 1000 spectateurs

Des matches à huis-clos

Mauvaise nouvelle pour l'Amiens SC

"Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel", lance la ministre des sports Roxana Maracineanu lors d'une conférence de presse organisée lundi 9 mars. Alors que 1191 personnes sont à ce jours contaminées par le coronavirus Covid-19 en France et que 21 personnes en sont décédées, les compétitions sportives vont être muselées, pour éviter la propagation du virus dans le pays. Jusqu'au 15 avril, tout rassemblement de plus de 1000 personnes sont interdits en France."Nous sommes dans un contexte exceptionnel et le monde sportif doit participer à l'effort collectif", ajoute la ministre. Ainsi les rencontres de Ligue 1, de Top 14 ou encore des championnats de basket et de handball ne pourront accueillir plus de 1000 spectateurs et ce jusqu'au 15 avril. Le huis-clos est même préconnisé et sera décidé au cas par cas, par les préfêts.La rencontre de Ligue 2, opposant le RC Lens à l'US Orléans ce lundi 9 mars soir, est dores est déjà concernée par le huis-clos , tout comme le 8e de finale retour entre le Paris-Saint-Germain et le Borussia Dortmund.Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'Amiens SC qui lutte actuellement pour le maintien et qui a plus que besoin de soutien de son public. Les 12999 places des tribunes du Stade de la Licrone seront vides, ou presque, pour les réceptions d'Angers (29e journée, le 14 mars) et de Rennes (31e journée, 5 avril).