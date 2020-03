Coronavirus. Reste chez toi ! Le service de réa pédiatrique du CHU de Lille reprend l'hymne des Enfoirés, de JJ. Goldman

L’équipe de réanimation pédiatrique de l’hôpital Jeanne de Flandre a un message pour vous…#RESTEZCHEZVOUS #COVIDー19 pic.twitter.com/Y55Ta63nRi — CHU de Lille (@CHU_Lille) March 23, 2020

Jean-Jacques Goldman donne de la voix pour remercier les services mobilisés durant le #COVID19



"Ils sauvent des vies", et vous aussi : #RESTEZCHEZVOUS ! pic.twitter.com/0Y3PT8Xql9 — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 23, 2020

"Aujourd'hui, avec le corona, il va falloir rester chez toi. Terminé, le chacun pour soi, je prends soin de toi, tu penses à moi", entonnent les membres de l'équipe de réanimation pédiatrique de l'hôpital Jeanne de Flandre - la maternité du CHU de Lille, qui compterair deux lits dédiés aux malades du Covid-19. Dans cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux et épinglée sur le compte twitter du CHU, l'équipe de soignantes reprend l'hymne des Restos du cœur. "On ne te demande pas grand-chose, mais juste un moment de faire une pause. Un peu de soutien et de rigueur, pour nous aider et finir vainqueurs. On compte sur vous !" Le titre original a été écrit et composé par Jean-Jacques Goldman en 1994 pour les Enfoirés. Nul doute qu'il ne renierait pas cette reprise, lui qui a décidé de sortir du silence à travers une vidéo pour remercier les travailleurs."Aide-soignantes, infirmières, agents de sécurité (...), caissières, éboueurs, cadres, ouvriers, routiers, facteurs, paysans, PDG", le chanteur donne de la voix pour les services mobilisés durant cette crise sanitaire. "Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, chante JJG sur l'air de son tube "Il changeait la vie". Loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci... Ils sauvent des vies."Cette vidéo a été envoyée aux artistes de la troupe des Enfoirés, indique France Info , et massivement partagée sur les réseaux sociaux, y compris par le président de la République Emmanuel Macron, ou encore la Gendarmerie nationale.Au moment du refrain, le chanteur articule des mercis silencieux, sur des photos de travailleurs brandissant le hashtag #Restezchezvous. Le clip se termine par ce message : "Ils vont au travail pour vous. Restons chez nous pour eux".