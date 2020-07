Bac 2020 : un taux de réussite record de 94,10% dans l'académie d'Amiens après les rattrapages

Progression record du taux de réussite

L'édition du baccalauréat 2020 restera dans les annales. Avec des épreuves annulées et un diplôme obtenu sur la base du contrôle continu, les résultats sont largement meilleurs que ceux de l'année dernière.En Picardie, 89,6 % des candidats ont décroché le "bac Covid" grâce aux notes obtenues au long de l'année et aux épreuves anticipées de la classe de première. 1 366 ont été convoqués aux oraux de rattrapage (ou "oraux de contrôle" pour les filières professionnelles), des épreuves réservées aux élèves dont la moyenne se situe entre 8 et 10, pour leur donner une chance de décrocher tout de même le diplôme.À l'issue de ces épreuves, le taux de réussite atteint des sommets : au total, 94,1 % des candidats picards à l'édition 2020 ont obtenu le précieux sésame. C'est 8 % de plus qu'en 2019.

À noter également que près de deux bacheliers sur trois ont obtenu une mention.





La Somme meilleure élève

Si l'Oise avait obtenu le meilleur taux de réussite de Picardie avant les rattrapages, ces dernières épreuves ont permis à la Somme de passer devant, avec un taux de réussite définitif de 94,3 % toutes filières confondues. Arrivent ensuite l'Oise avec 94,7 % puis l'Aisne avec 92,90 %.

C'est l'Aisne qui connaît la plus forte progression par rapport à 2019, avec une hausse du taux de réussite de 8,5 %.