Coronavirus / Retour à l'école : des élus des Hauts-de-France interpellent Blanquer sur le port du masque

"Il est évident que beaucoup de nos concitoyens souhaiteront porter un masque lorsqu'ils sortiront de chez eux à partir" du 11 mai, date de la fin du confinement, "a fortiori s'ils doivent retrouver le chemin de l'école", écrivent-ils dans un courrier daté du 23 avril."C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de garantir la mise à disposition de masques pour nos personnels respectifs qui sont présents dans les établissements scolaires", peut-on lire dans cette lettre signée par le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR), le président de la fédération des maires des Hauts-de-France Jean-Claude Billot, ainsi que les présidents des cinq départements de la région (Nord, Pas-de-Calais, Oise, Somme et Aisne)."A ce stade, nous ne savons pas quelle sera la stratégie de votre ministère vis-à-vis des personnels qui sont sous votre tutelle mais aussi et surtout vis-à-vis des jeunes qui retourneront au fur et à mesure dans les établissements scolaires et dont l'Etat doit assurer la sécurité en ces temps de crise", peut-on lire encore. "C'est pourquoi, nous aimerions que vous puissiez nous faire savoir rapidement quelles mesures vous prendrez pour les deux publics cités ci-dessus, notamment les élèves."A l'issue d'une réunion d'Emmanuel Macron et des élus, l'Elysée a annoncé ce jeudi que la rentrée scolaire du 11 mai serait "progressive" et "sur la base du volontariat des parents, sans obligation de retourner à l'école".