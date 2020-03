Coronavirus : retour sur la semaine en quarantaine d'Arnaud Démare à Abu Dhabi

Les images de la quarantaine

Leur patience a été mise à rude épreuve ! Coincés dans une chambre d'hôtel d'Abu Dhabi pendant dix jours , Arnaud Démare et son coéquipier Ramon Sinkelman (Groupama-FDJ) n'ont pour autant pas perdu leur sens de l'humour.Sur Instagram, le cycliste a raconté son quotidien à ses supporters. Entre séries, jeux de société et tâches ménagères, les premiers jours semblaient longs pour ces athlètes habitués à se dépenser tous les jours. Mais au bout de six jours, des vélos ont été montés dans leur chambre.L'occasion alors de reprendre l'entraînement et de s'entraîner pour les courses à venir, en essayant de limiter l'impact de la quarantaine sur leur saison sportive. Le confinement devait durer jusqu'au 14 mars, mais il a finalement été levé une semaine plus tôt. Un mélange de soulagement et d'excitation pour Arnaud Démare, heureux de "rentrer à la maison," qui a offert à ses fans une danse de la joie dans l'hôtel.Le cycliste a documenté son quotidien avec des storys hilarantes. Un moyen de tenir informés ses fans, mais surtout de passer le temps.Reste à reprendre une vie normale en France... et un entraînement intensif pour continuer la saison sportive.