Coronavirus : Rudy Lewandoski, commissaire de police à Lens, est mort des suites du Covid-19

Rudy, Commissaire de police à Lens, attentionné, apprécié et professionnel est décédé brutalement aujourd’hui, victime du #COVID19. Ses collègues lui ont rendu hommage ce soir dans la cour d’honneur du commissariat et ont salué son dévouement sans faille. Qu’il repose en paix. pic.twitter.com/v6eeFS0x3L — Linda Kebbab (@LindaKebbab) April 26, 2020



Test négatif

Le directeur général et les personnels de @PoliceNationale ont appris avec émotion le décès d'un commissaire divisionnaire des suites du COVID-19. Il laisse le souvenir d'un grand professionnel, toujours attentif aux autres.

Nous partageons le chagrin de ses proches. pic.twitter.com/rrYGw4eLSl — Police nationale (@PoliceNationale) April 26, 2020

Le RCL vient d’apprendre le décès de Rudy Lewandoski, commissaire divisionnaire de police à Lens. Il mettait son savoir-faire et son professionnalisme au service du club sur les sujets de sécurité. Le Racing adresse ses condoléances à sa famille, ses proches et ses collègue🙏❤️💛 — Racing club de Lens (@RCLens) April 26, 2020

Il est le premier commissaire de police français à succomber à l'épidémie de coronavirus. Rudy Lewandoski, chef du Service d'intervention, d'aideet d'assistance de proximité, est décédé dimanche à l'âge de 47 ans, selon une source policière.Ce commissaire divisionnaire, qui était passé par la police judiciaire de Lille, était en arrêt de travail depuis "une dizaine de jours" car il présentait "plusieurs symptômes faisant penser au Covid-19" (fatigue, fièvre et difficultés respiratoires), a déclaré une source policière, confirmant une information de France Bleu "Le Samu est intervenu à la mi-journée à son domicile mais ils n'ont rien pu faire et il est décédé d'une embolie pulmonaire", a-t-on précisé. "Le test Covid-19 qu'il avait effectué" à la suite d'un passage à l'hôpital "s'était révélé négatif", a indiqué à l'AFP une autre source policière. Son état s'était brusquement dégradé dimanche matin.Sur Twitter, le directeur général de la Police nationale Frédéric Veaux a rendu hommage à ce "grand professionnel, toujours attentif aux autres".Le club de football lensois, le RCL, a salué pour sa part dans un tweet un homme qui "mettait son savoir-faire et son professionnalisme au service du club sur les sujets de sécurité".Ce dimanche soir, près de 200 policiers se sont rassemblés à Lens pour une minute de silence en hommage à leur collègue. Les syndicats avaient appelé en mars à plus de protection pour les policiers. A Lens, sept d'entre eux avaient été testés positifs.