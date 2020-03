Coronavirus : des salariés de La Redoute refusent de prendre leur poste

50% de personnel en moins

Une vingtaine de salariés du site de logistique de La Redoute à Wattrelos (Nord) a refusé de prendre son poste mardi matin pour protester contre la décision de la direction de poursuivre l'activité, a-t-on appris de sources concordantes."Nous estimons qu'au vu des risques sanitaires actuels, il est aberrant de prendre des risques sur notre santé et sur celle" de nos proches "pour livrer des articles textiles", a indiqué la CGT dans un communiqué, précisant que 40 salariés devaient travailler mardi matin sur ce site."Le siège de La Redoute est totalement fermé mais nous, les ouvriers du site, devrions continuer à nous côtoyer tous les jours ?", a questionné le syndicat. "Plusieurs responsables se sont relayés pour nous dire qu'ils comprenaient bien nos arguments mais qu'il fallait que l'entreprise continue à tourner", ont-ils aussi rapporté.Mais "pour nous, c'est notre santé qui doit être la priorité". De son côté, la direction a indiqué que "tous les collaborateurs du siège" étaient en télétravail, mais que "les activités logistiques par nature" ne pouvaient pas "s'exercer à distance" et qu'elles étaient "cruciales" dans le "métier de e-commerçant".Pour protéger les salariés, la direction assure donc avoir mis en place sur le site "un encadrement sanitaire méticuleux. Ainsi pour "limiter le nombre de personnes sur le site", elle a "modifié les modèles d'horaires de travail" afin de "limiter à 50% du personnel présent dans chaque équipe, alternativement une semaine sur deux". "Les collaborateurs seront donc en chômage partiel à 50% du temps".En outre, elle a indiqué avoir pris une série de mesures d'hygiène, comme l'instauration d'une "distance de plus d'un mètre 50 entre chaque poste de travail".