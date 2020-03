Coronavirus : la SNCF décide de fermer la gare Lille-Europe

[Info @GroupeSNCF] 🚅

Suite à l'arrêt de la desserte @Eurostar et au report des TGV vers la gare de Lille Flandres, la gare de Lille Europe est fermée au public jusqu'à nouvel ordre. — Ville de Lille (@lillefrance) March 27, 2020

Fermée jusqu'à nouvel ordre. La SNCF a annoncé ce jeudi la fermeture de la Gare Lille-Europe. Une décision logique puisque les TGV partent et arrivent désormais à Lille Flandres et les Eurostar ne circulent plus.Cette fermeture est valable jusqu'à nouvel ordre, confirme la SNCF qui rappelle qu'elle se conforme aux instructions des pouvoirs publics.Il ne reste, chaque jour en circulation, que deux allers-retour TGV pour Paris et un aller-retour pour Lyon. Par ailleurs, 15% seulement des TER continuent à circuler, notamment pour le transport des soignants.