Coronavirus - Tissus, blouses, sprays désinfectants : les hôpitaux de Compiègne et Montdidier ont besoin de dons

Pour faire un don de tissus, contactez le 03 44 23 60 79 /60 80

Pour aider à la confection, contactez le 03 44 23 60 03 /60 04



Le tissus à déposer dans une benne

Blouses jetables et sprays désinfectants nécessaires à Montdidier

En pleine crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, les hôpitaux de Compiègne et Montdidier sont en pénurie de blouses.Le centre hospitalier de Compiègne est à la recherche de dons de tissus pour pouvoir en confectionner. Draps, taies d'oreillers, housses de couette, tout est le bienvenu.Deux numéros sont disponibles :Les donateurs ne se sont pas fait attendre. "Nous avons la chance de recevoir de nombreux appels saturant de ce fait la ligne", indique l'hôpital sur sa page Facebook.Une benne est accessible derrière l’hôpital, vers la partie logistique rue du Fonds Pernan pour y déposer les dons de tissus. L'hôpital ajoute qu'un container sera également mis à disposition dès mardi 14 avril sur le site de Noyon.La commune d'Armancourt, située au sud-ouest de Compiègne, propose également de récupérér les dons dans la cour de la mairie. "Une élue de notre commune se propose de réaliser les blouses. Nous pourrons vous proposer le patron si vous souhaitez l'aider. Nous avons besoin de tissu en coton, du fil, du ruban", indique-t-elle.Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, le centre hospitalier de Compiègne est en première ligne. Il a fait partie des premiers hôpitaux à prendre en charge les patients atteints du Covid-19 dans le cluster de l'Oise. Il a dû aussi faire face au décès de l'un de ses médecins urgentistes , le premier en France.À Montdidier dans la Somme, même schéma. Le centre hospitalier est à la recherche de blouses ou combinaisons jetables (avec manches longues), tabliers plastiques jetables et de spray désinfectants.Il est possible de contacter l'hôpital via cette adresse mail : solidarite.covid@chimr.fr