Coronavirus : le toit du Stade Pierre-Mauroy restera ouvert (malgré la pluie) pour le match LOSC-OL

LOSC - OL : Suivez la conférence de presse d'avant match de Christophe Galtier https://t.co/DZNQgLzOla — LOSC (@losclive) March 6, 2020

Des mesures au sein du club

🎙 Galtier : "Nous suivons les conseils et informations données par notre staff médical concernant le Coronavirus. Il y aura sûrement des matchs reportés, décalés, à huis-clos. Mais nous ne faisons que du football. La santé, c'est plus important. Nous suivrons les instructions". — LOSC (@losclive) March 6, 2020

La rencontre LOSC - Lyon aura bien lieu, ce dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy. Le report du match Strasbourg - PSG, hier, à cause du coronavirus, pouvait laisser craindre un sort similaire pour cette affiche de la 28journée de Ligue 1. Or, contrairement au club alsacien, Lille et Lyon se trouvent dans des zones relativement épargnées par l'épidémie.En revanche, plusieurs mesures ont dû être prises pour permettre la tenue du match, a précisé l'entraîneur lillois Christophe Galtier en conférence de presse, vendredi. À commencer par l'obligation, pour le Stade Pierre-Mauroy, de laisser le toit ouvert en dépit des conditions météorologie. "Quand les conditions météo ne sont pas très bonnes, on peut fermer le stade, mais là, même s'il se mettait à pleuvoir dimanche, on serait sur un stade ouvert. C'est une obligation par rapport à ce virus."Les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confinés sont en effet interdits jusqu'à mi-avril, afin d'enrayer la propagation du virus.À noter que Météo France prévoit bel et bien de la pluie à 21 heures, horaire auquel le match doit démarrer.En parallèle, le LOSC a comme tous les clubs pris des mesures au sein du club : "On fait très attention dans le salut, avec le moins de contacts possible, on se lave très souvent les mains, on a du gel à disposition, on suit les informations et les conseils qui nous ont été donnés à travers notre staff médical, pas plus, pas moins que les gens normaux, même si on est un peu en vase clos."Pendant le match contre Lyon, les écrans géants du stade devraient également rappeler la nécessité pour les spectateurs de se laver les mains régulièrement, de tousser ou d'éternuer dans son coude et d'utiliser des mouchoirs à usage unique.En revanche, le coach lillois craint la suite du calendrier. "Je pense qu'il va y avoir des matchs sûrement reportés, des matchs décalés, mais nous ne faisons que du football. Le plus important est la santé, de faire en sorte qu'il y ait le moins de gens contaminés, le moins de victimes possibles et on suivra les instructions."Plusieurs mesures ont déjà été prises dans le milieu du football, dans les Hauts-de-France. Le FC Chambly a reçu Le Mans à huis clos , vendredi, et plusieurs centaines de billets de spectateurs venus de l'Oise ont été annulés , avant le match des Bleues contre le Brésil à Valenciennes hier soir.