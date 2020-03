Coronavirus : tous les sites naturels du Pas-de-Calais interdits au public

Les sites du littoral bien sûr !

Les sites du bassin minier aussi ...

Pour éviter la propagation du Covid-19, le risque de contagion par la présence de promeneurs, c'est au tour des sites naturels, conformément aux arrêtés ministériels, de fermer leur accés. Une soixantaine de sites sont concernés dans le Pas-de-Calais, propriétés du Conservatoire du Littoral ou du Département. Sur la Côte d’Opale, on peut citer le Site des Deux Caps , du blanc nez au gris nez mais aussi les baies de Canche et d'Authie, le Fort Vert à Loon-Plage, le site naturel des Deux-Mers à Calais, les dunes du Fort-Mahon et le Fond de la Forge à Sangatte. Des mesures ont été mises en place par le Conservatoire du Littoral, Eden62, le Département et les communes concernées pour en interdire les accès. Des rubans de signalisation, des panneaux d'interdiction ont été installés aux abords des trois sites afin de barrer les entrées piétonnes.Le parking du cap Blanc-Nez a été fermé au public, tout comme les parkings de Haute-Escalles et du Cran d’Escalles. Sur toutes les communes concernées, comme Wissant et Tardinghen, l’accès aux parkings et les chemins menant à aux dunes sont signalés interdits.Sont concernés à Wimereux, les abords de la Pointe aux Oies, le parking des Allemands et sur la commune d’Ambleteuse le parking de l’Estuaire. Sur ces sites, des barrages des entrées piétonnes sont réalisés par Eden 62 à la Réserve Naturelle du Platier d’Oye.Pour l'Audomarois, la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre, la Réserve naturelle Régionale du plateau des landes, la chapelle de Guémy, la poudrerie d'Esquerdes, la foret d'Eperlecques et la ballastière ont été fermés par eden 62 en accord avec les communes concernées par ces sites. Les parkings attenants sont désormais interdits au public.Tous les observatoires ornithologiques sont fermés depuis une semaine et les gardes natures sont en permanence sur les sites pour les surveiller. Eden 62 a fermé tous les sites naturels du Béthunois, du Bruaysis d'Henin carvin à Arras. Durant toute la durée du confinement, les promeneurs ne pourront plus monter en haut des terrils. Là aussi, pour éviter la propagation du virus Covid-19, les parkings et les chemins et les bois des espaces naturels gérés par Eden 62 sont désormais fermés.Dans le Pas-de-Calais, 80 éco-gardes sont en charge de faire respecter ces espaces protégés et en assurer l’entretien : 248 km de sentiers, des fauches, la surveillance des mares et des fossés, la coupe des arbres, l’ouverture de milieux. La sécurité des promeneurs comme le respect de la réglementation sont leurs préoccupations quotidiennes.