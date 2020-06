Coronavirus : le Trail de la Côte d'Opale se maintient en septembre, mais s'adapte à la crise sanitaire

Le Trail de la Côte d'Opale aura bien lieu. L'organisation de l'événement a annoncé son maintien aux dates prévues (les 12 et 13 septembre), soit dans quelque 80 jours.

En revanche, pour faire face aux exigences sanitaires, alors que l'épidémie de Covid-19 sera toujours présente à l'automne, les organisateurs adapteront cette édition "Spirit", qu'ils espèrent "unique mais exceptionnelle".

Concrètement, on comptera 6 épreuves le samedi et 4 épreuves le dimanche, où les participants partiront par grappes de 150 à 170 coureurs toutes les 10 minutes, afin d'éviter de grands rassemblements au départ de la course, comme on en voit chaque année.

Cette édition ne verra pas plusieurs milliers de personnes prendre le départ en même temps. • © MAXPPP

Autre modification, celle du village de départ et d'arrivée, qui ne se trouvera pas à Wissant mais à Tardinghem, sur l'emplacement d'un swing golf. Ce dernier sera plus grand, évitant aux participants de se croiser, "un site d’accueil plus de 30 fois plus grand que la place de Wissant", indique même l'organisation de l'événement.

Entre autres changements, pour éviter les files d'attente ,les remises de dossards auront lieu pour le jour même, et aucun stand ne sera là pour contrôler les licences et certificats : les participants devront impérativement avoir envoyé le nécessaier avant le 6 septembre.

Le ravitaillement au milieu de la course, se fera à l'air libre, sans tentes ni abri et uniquement sous forme de bouteilles d'eau individuelles. À l'arrivée, il consistera en un sac garni, sans tables, plats ou gobelets.

Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'inscrire, les organisateurs rappellent par ailleurs que des places seront libérées fin août, et qu'il sera plus facile d'en obtenir pour les courses de dimanche que sur celles du samedi.