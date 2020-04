Coronavirus - la Transbaie 2020 définitivement annulée

Pas de remboursement des frais d'inscription

"On ne peut pas se lancer sans que ce soit betonné à 99%, nous avons donc décidé d'annuler", a annoncé dimanche matin Denis Courtois, organisateur de la Transbaie à France 3 Picardie.Malgré le soutien de la majorité des coureurs inscrits sur la page Facebook de la course et même du sous-préfet, le report annoncé un premier temps au 6 septembre était devenu improbable depuis les déclarations de la ministre des Sports Roxana Maracineanu mercredi 22 avril : "tous les événements qui pourront reprendre se feront de toute façon à huis clos ou avec des restrictions très strictes".Avec 6500 coureurs au départ, 10 000 spectateurs et des bénévoles pour la plupart âgés de plus de 60 ans, le défi était presque impossible. Selon l'article 11 du réglement de la Transbaie , la course peut être annulée au dernier moment en cas de force majeure sans que les coureurs prétendent à aucun remboursement du droit d’inscription ou de frais de déplacement. "En rédigant cet article, nous pensions plutôt aux aléas climatiques, pas à un virus", révèle M. Courtois.Les frais d'inscriptions ont déjà été en partie utilisés pour acheter les médailles et les t-shirts des coureurs, qui leurs seront envoyés par la Poste. "Le relicat, environ 100 000 euros qui devaient servir à payer la logistique le jour de la course, sera reversé à une association caritative".Enfin, les coureurs inscrits en 2020 seront prioritaires pour la prochaine édition qui devrait se tenir le 30 mai 2021 à partir de 9h45 à Saint-Valery-sur-Somme.En attendant, France 3 Picardie vous propose de revivre l'édition 2019 en images.La Transbaie est une course à pied créée en 1989 par Denis Courtois. Elle réunit chaque année 6500 participants sur un parcours de 17 km aller-retour entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy à travers la baie de Somme.