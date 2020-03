Coronavirus : transports, musées, piscines... ce qui ferme ou va fonctionner au ralenti dans le Nord et le Pas-de-Calais

#coronavirus #Dunkerque la Ville et la Communauté urbaine prennent des mesures pour adapter leurs services aux préconisations.

Des fermetures aussi dans la Métropole lilloise



Piscines et musées en voie de fermeture à Lille

La ville de Dunkerque est parmi les premières à se mobiliser contre la propagation du Covid-19. A la mi-journée, la ville portuaire a annoncé la fermeture de ses bibliothèques, musées et piscines, ainsi que le conservatoire de musique, l’école municipale d’art plastique, et les maisons d’animations seniors.Les bus des lignes Chrono du réseau de la communauté urbaine vont passer dès lundi à une fréquence de 15 min (au lieu de 10) et la montée se fera par les portes du milieu et de l’arrière, a-t-on appris.La cité de Jean Bart met égalemnt en place une plateforme pour aider les parents, professionnels de santé ou dans l’impossibilité de rester à leur domicile, à trouver des solutions de garde d’enfants à domicile.Dunkerque réactive aussi sa plateforme d’appels aux seniors, comme lors de la canicule de l’été dernier, pour leur permettre de bénéficier d’un contact au quotidien et leur éviter de prendre le risque d’être atteints par le virus.Face à ce que le Président Macron a défini jeudi soir comme « la plus grave crise sanitaire qu’a connue la France depuis un siècle », la MEL (Métropole européenne de Lille) aussi prend les devants.Elle fermera à partir de lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre, les sites dont elle assure la gestion : le musée de la Bataille de Fromelles et le Stadium de Villeneuve d’Ascq. L’ouverture des Espaces Naturels Métropolitains, prévue initialement à partir du 4 avril, est reportée.Dans la métropole lilloise, le LAM, musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq, la piscine des Weppes et la patinoire Serge Charles de Wasquehal fermeront également leurs portes à partir de lundi.Lors d'une conférence de presse vendredi après-midi, Martine Aubry a annoncé attendre la publication du décrèt sur l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes annoncé par le Premier ministre pour prononcer à son tour des fermetures. Piscines, bibliothèques, médiathèques et musées devraient rester porte close dès lundi.Mais les parcs publics comme la Citadelle resteront ouverts.La maire de Lille a Par ailleurs annoncé qu'elle ouvrirait la semaine prochaine trois écoles pour accueillir les enfants de pompiers, de policiers et de personnels hospitaliers.Partout ailleurs dans le Nord et le Pas-de-Calais, d'autres établissements accueillant du public vont annoncer leur fermeture dans les heures et jours à venir. Dans de nombreuses collectivités territoriales, des cellules de crise sont mises en place pour tenter de contenir la propagation du coronavirus.