Coronavirus : trois morts liés au Covid-19 en Belgique

Progression rapide de l'épidémie

De nouvelles mesures

La Belgique compte désormais trois décès liés au coronavirus Covid-19 a été déclaré décédée mardi à Bruxelles, a annoncé ce mercredi 11 mars le ministère fédéral de la Santé."Malgré la qualité des soins prodigués par les équipes médicales, un patient de 90 ans est décédé", avait d'abord indiqué la ministre Maggie De Block.La nonagénaire y avait été prise en charge pour "une pathologie pulmonaire lourde" mais souffrait aussi d'autres maladies, avait souligné Hervé Deladrière, un responsable du groupe hospitalier Iris-Sud.Elle a été placée à l'isolement à l'hôpital, a subi des examens, et le test au Covid-19 s'est révélé positif après son décès, intervenu mardi, a ajouté ce médecin.Depuis, deux autres décès ont été annoncés. Il s'agit d'un homme de 73 ans admis le 4 mars et d'un autre âgé de 86 ans, morts des suites de l'infection.Le nouveau bilan mercredi témoigne d'une progression de l'épidémie un peu plus rapide que ces derniers jours."Une fois de plus, nous constatons une augmentation du nombre de nouveaux cas", a commenté le ministère de la Santé dans un communiqué."Nos hôpitaux voient aussi de plus en plus de personnes souffrant d'infections des voies respiratoires inférieures. Cela peut indiquer le début d'une véritable épidémie dans notre pays", est-il indiqué.Du côté des institutions internationales, un quatrième cas de nouveau coronavirus a été détecté à la Commission européenne, a annoncé cette dernière.Cela vient s'ajouter à au moins quatre autres tests positifs dans d'autres institutions de l'UE, et deux à l'Otan (un à son siège bruxellois, un autre au QG du commandement militaire à Mons).La Première ministre belge Sophie Wilmes a annoncé mardi soir de nouvelles mesures pour tenter de limiter la propagation du Covid-19 en Belgique.À ce stade, il n'est pas question de fermer ni les transports publics ni les écoles, mais les fêtes et voyages scolaires sont déconseillés.Le gouvernement recommande d'interdire comme en France les rassemblements de plus de 1.000 personnes en intérieur et déconseille vivement aux personnes à risques d'assister à des événements publics, y compris en extérieur."Nous devons protéger nos concitoyens en mauvaise santé, atteints de maladies chroniques ou âgés", insiste le ministère de la Santé. Rendre visite à des personnes âgées en maison de retraite ou à l'hôpital est particulièrement déconseillé.La Belgique compte ce mercredi 314 cas d'infections détectés.Ce mercredi matin, on comptait 16 décès liés au Covid-19 dans les Hauts-de-France : 10 dans l'Oise, 2 dans la Somme, 2 dans l'Aisne et 1 dans le Pas-de-Calais. Les Hauts-de-France comptent, selon le dernier point de situation de l'ARS, 222 cas