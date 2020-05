Coronavirus : le président du VAFC voudrait une reprise de la Ligue 2 en juillet

Valenciennes veut reprendre la Ligue 2 en juillet https://t.co/iYlb1GdzJg pic.twitter.com/brpCJLxWFU — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 12, 2020

Eddy Zdziech, le président du VAFC, ne serait pas contre une reprise du championnat de Ligue 2 dès juillet, selon L'Équipe qui a eu accès à un mail envoyé par le dirigeant du club nordiste à ses homologues."Si nous pouvons jouer au football au mois de juillet, nous sommes également en capacité de terminer notre Championnat et donner à nos supporters, nos partenaires, nos téléspectateurs, et nos équipes un véritable clap de fin que tous méritent", plaide-t-il dans son message, ajoutant que "l'équité sportive est la seule alternative qui permettra de mettre tout le monde d'accord. Elle doit rester au-dessus de tout et ne doit souffrir ni d'un calendrier ni de militants préférant opter pour leur sécurité sportive du moment."





VA, 7e au classement

Pour autant, l'accession à la Ligue 1 aurait été difficile pour le club du Hainaut en cas de reprise du championnat. Le VAFC a terminé la saison à la 7place avec 42 points, soit à huit points de la 5place, synonyme de qualification aux play-off et occupée par Clermont.Dans son message, Eddy Zdziech mise surtout sur l'argument économique, soulignant que "lorsque Jean-Michel Aulas parle 'd'une catastrophe économique' certainement sans précédent pour le football français, il faut savoir l'entendre. Les pertes de cette saison vont être colossales, celles de 2020/2021 vont l'être également.""Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros que les actionnaires vont devoir réinjecter dans l'économie de leur club", cite encore le quotidien sportif. "Plutôt que de rejeter la faute sur le gouvernement, la FFF ou la Ligue, repensons simplement à remettre tout le monde autour de la table pour proposer un autre calendrier."Pas sûr que son message soit entendu : la décision prise par la LFP le 30 avril (qui a ravi les Lensois , promus de facto en Ligue 1, et déçu les Amienois ) est censée être définitive.