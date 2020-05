Coronavirus : vente en ligne, livraison gratuite... comment des commerçants du Valenciennois ont résisté à la crise

"Les consommateurs n'oublieront pas"

Coronavirus : le système D des commerçants du Grand-Hainaut

Nicolas Chiarelli, commerçant ; François Linquette, commerçant ; Didier Rizzo, vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Grand Hainaut - France 3 Nord Pas-de-Calais - Ali Benbournane et Bertrand Théry. Montage de Bertrand Deleporte.

Après un mois et demi de fermeture contrainte, de nombreux commerces se retrouvent dans le rouge alors que démarre, lundi, un timide déconfinement. Dans le Valenciennois, plusieurs entreprises ont réussi à échapper à cette catastrophe économique à travers un site commun et le dispositif "Click and Collect", mis en place par la Chambre de commerce du Grand Hainaut, en 2017.De quoi limiter les dégâts, d'autant plus qu'avec des frais de livraison gratuits, les commerçants ont pu continuer à vendre. "Depuis plusieurs semaines, on se rend compte que les clients se retournent vers la boutique via le site des commerçants du Grand Hainaut", glisse Nicolas Chiarelli, à la tête d'un commerce qui vend des produits de créateurs locaux."C'est top parce que ça fait vivre plusieurs artisans locaux, et je sais déjà que ce sont des clients que je reverrai prochainement à la réouverture".Valenciennes, Maubeuge, Fourmies... Depuis la mi-mars, un millier de commandes ont été réalisées par ce biais. "Les consommateurs n'oublieront jamais le service important et l'investissement qui a été fait par le commerce de proximité, surtout dans l'alimentaire", estime Didier Rizzo, vice-président de la Chambre de commerce, pour qui "les commerçants qui ont répondu présent malgré le risque."