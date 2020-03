Coronavirus : les visites restreintes dans les hôpitaux de Picardie

Au CHU d'Amiens, les visites sont strictement interdites, sauf sur avis médical / © G.GIREAUDAU

Des tablettes contre l'isolement

Depuis quelques jours, il est de plus en plus difficile de rendre visite à ses proches, hospitalisés. C'est une des conséquences de l'épidémie de coronavirus, les hôpitaux restreignent les visites aux patients, afin d'éviter la propagation du Covid-19.Chaque hôpital peut appliquer sa propre politique en matière de visite : trois exemples dans les hôpitaux de Beauvais, Amiens et Compiègne-Noyon.À l'hôpital de Beauvais les visites sont fortement limitées."Une seule personne, de la même famille que le patient est autorisé à venir faire des visites", explique-t-on du côté de l'hôpital. Les visites sont totalement interdites dans les Etablissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), ainsi que dans les services de soins de suite et de réadaptation. Aucun mineurs n'est autorisé à venir faire des visites.Au CHU d'Amiens, toutes les visites sont tout bonnement interdites. "Il peut y avoir des exceptions, sur avis médical", explique l'hôpital, tout en maintenant que la norme est à l'interdiction. C'est le cas également à l'hôpital de Noyon-Compiègne, qui préfère parler de "visites limitées".Des mesures sont mises en place afin de fin de pallier l'isolement de ces personnes hospitalisés. "Nous sommes en train de mettre en place un système avec des tablettes, pour que les personnes puissent avoir un contact avec leurs proches", explique-t-on du côté de l'hôpital de Beauvais.A l'hôpital de Compiègne-Noyon, les équipes réfléchissent aussi à un moyen de mettre en place des moyens de communication via Skype, Messenger ou Whatsapp.