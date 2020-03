Coronavirus : voici le dernier bilan officiel dans le Nord et le Pas-de-Calais

42 cas confirmés de coronavirus dans le Nord et le Pas-de-Calais : c'est le nombre officiel communiqué par l'Agence régionale de santé ce jeudi. 34 personnes résidant dans le Nord, 8 personnes résidant dans le Pas-de-Calais. Le précédent bilan, qui datait de mercredi, faisait état de 29 cas."Les enquêtes épidémiologiques sont en cours afin de s’assurer de la meilleure prise en charge des personnes, d’identifier les sujets contacts pouvant présenter un risque, de prendre les mesures de gestion appropriées, notamment pour protéger les personnes fragiles et ralentir la propagation du virus", précise l'ARS dans un communiqué.Aucune information n'est désormais donnée sur la localisation des cas confirmés, contrairement au début de l'épidémie. On apprend désormais parfois au cas par cas villes ou entreprises touchées. Ces dernières heures, on a appris notamment que deux membres du personnel soignant du CHU de Lille avaient été testés positifs, ainsi que deux internes à l'hôpital Saint Vincent de Lille Une salariée de France 3 Nord Pas-de-Calais fait également partie des cas confirmés. Plusieurs autres salariés ont été placés en quatorzaine.Dans le Pas-de-Calais, on compte un décès depuis le début de la pandémie. En tout, "20 résidents des Hauts-de-France porteurs du coronavirus sont décédés depuis le 25 février : 14 dans l’Oise, 2 dans l’Aisne, 3 dans la Somme et 1 dans le Pas-de-Calais", précise l'ARS.