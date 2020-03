Coronavirus : voici le nouveau bilan officiel des cas confirmés de Covid-19 dans les Hauts-de-France

les personnes fragiles présentant des symptômes évocateurs du COVID-19, à risque de développer des complications (insuffisants respiratoires, immunodéprimés)

les deux premières personnes présentant des symptômes évocateurs du COVID-19 dans les structures médico-sociales, notamment les maisons de retraites, et dans les structures collectives hébergeant des personnes vulnérables, pour prendre des mesures immédiates afin d’éviter une transmission entre les résidents

les personnes hospitalisées présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 car il faut pouvoir comprendre rapidement l’état du patient et éviter les transmissions, les professionnels de santé présentant des symptômes évocateurs de Covid-19 ;

les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse ;

les donneurs d’organes, tissus ou cellules souches hématopoïétiques.

4ème région en France

613. C'est le nouveau nombre de cas confirmés de coronavirus dans les Hauts-de-France. Ce qui représente une augmentation de 28 cas en 24 heures (585 ce lundi). Ce bilan officiel est communiqué par l'Agence Régionale de Santé.L'ARS précise que ce chiffre ne prend pas en compte tous les cas de coronavirus dans la région. "Les tests ne sont plus réalisés de manière systématique et sont destinés en priorité à six types de populations :L'ARS explique ce choix : "Tester tous les patients présentant des symptômes conduirait à saturer la filière de test alors que pour les cas graves et les structures collectives de personnes fragiles, le test diagnostic permet toujours de comprendre et prendre des mesures immédiates." Et l'organisme précise : "Dans les prochains jours, le décompte des cas ne se fondera plus uniquement sur les cas diagnostiqués biologiquement, mais sur des estimations épidémiologiques, comme cela se fait pour la grippe tous les ans (nombre de consultations, nombre de cas graves ou de décès…)."La courbe ci-dessous montre l'évolution de nombre de cas dans les cinq départements. Le foyer le plus important se trouve dans l'Oise mais on ne connaît aujourd'hui plus le détail par département.En France, les premiers malades du nouveau coronavirus ont été déclarés le 24 janvier dernier. Dans la région, les premiers cas ont été détectés le 26 février. 46 habitants des Hauts-de-France porteurs du coronavirus sont décédés depuis cette date (soit 9 de plus en 24h) : 34 dans l’Oise, 4 dans l’Aisne, 7 dans la Somme et 1 dans le Pas-de-Calais.Le graphique ci-dessous (rafraîchi avec parfois un peu de délai), réalisé par la Direction générale de la santé, permet de comparer la présence de cas confirmés dans les régions françaises. Les Hauts-de-France restent la 4ème région la plus touchée.Avec 1210 nouvelles contaminations et 21 décès en 24 heures, le bilan officiel en France a atteint les 148 morts et 6.633 cas depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan lundi soir.