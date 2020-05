Coronavirus. Vous avez des symptômes de la Covid-19 ? Voici les démarches à suivre dans les Hauts-de-France

Vous présentez des symptômes du coronavirus

👉 Plus d’informations sur les symptômes : https://t.co/vMXPjpBr09 pic.twitter.com/qHgcD1Y2pn — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) May 19, 2020

📌Consultez la carte régionale des lieux de prélèvement : https://t.co/gxFk7HEO7d pic.twitter.com/sWYj37iPkD — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) May 16, 2020

"Casser les chaînes de transmission du virus ?" C'est la volonté de l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France qui a présenté dans un communiqué les différentes mesures pour endiguer l'épidémie du coronavirus. Celles-ci s'appuient sur trois principes : "protéger, tester et isoler" et commencent dès le ressenti des premiers symptômes chez le patient. On vous explique l'ensemble du processus et les réflexes à adopter."Les médecins généralistes et les médecins de ville vont être les acteurs de premier rang de ce travail", explique Etienne Champion, directeur de l'ARS Hauts-de-France, interviewé sur le plateau du 19/20h du 13 mai dernier.En cas de symptômes du coronavirus tels que la fièvre, la toux, la perte du goût ou de l'odorat, ... vous devez :Si le diagnostic est confirmé, vous devez :"Ce qu'on appelle le traçage ou le contact tracing est une technique ancienne. Les ARS le font lors d'épidémies de méningite par exemple. Mais là, nous sommes sur des ampleurs très supérieures à celles que nous connaissons d'habitude", reconnaît le directeur de l'ARS Hauts-de-France.Pour chaque malade diagnostiqué, un traçage est immédiatement réalisé pour identifier les personnes qui ont été en contact avec le malade 48 heures avant l'apparition des premiers symptômes. Il se déroule en trois étapes :Vous avez été joint par l'Agence régionale de Santé car vous avez été en contact avec une personne positive au coronavirus, vous devez :Les prélèvements nécessaires au test PCR (par le nez) peuvent être réalisés dans un laboratoire ou un centre de prélèvement privé ou public.Les tests sont pris en charge à 100% par l'Assurance maladie.En cas de cluster ou pour les personnes dépendantes, des équipes mobiles composées de professionnels de santé hospitaliers et/ou libéraux peuvent intervenir pour organiser des prélèvement sur le terrain.En tout, ce sont 10 000 tests qui peuvent être analysés chaque jour dans les Hauts-de-France.La durée de l'isolement sera fixée par un professionel de santé selon l'ARS. Le but étant d'empêcher la propagation du virus. Cet isolement peut se faire à votre domicile et ou si c'est impossible dans un lieu d'hébergement dédié.Pendant toute cette période d'isolement, l'ARS organise un suivi quotidien via des échanges téléphoniques et l'envoie d'un SMS de rappel quotidien.Ce suivi ne concernera que les conditions d'isolement. Le suivi médical des malades reste à la charge des professionels de santé habituels.