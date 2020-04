Coronavirus : vous voulez aider ? Voici cinq missions qui recherchent des bénévoles dans les Hauts-de-France

Dans la lutte contre le #Covid19, engagez-vous dans la @ReserveCivique pour :

🔘 Proposer une mission, si vous êtes une structure publique ou associative

— Handicap_gouv (@handicap_gouv) April 18, 2020

1. Aide alimentaire et aide d'urgence

Aisne : besoin d'un volontaire à Bohain-en-Vermandois et à Fresnoy-le-Grand pour la distribution de produits de première nécessité.



Oise : 36 volontaires sont recherchés pour la distribution de produits de première nécessité à Précy-sur-Oise.

2. Garde exceptionnelle d'enfants de soignants dans les écoles ou au sein d'une structure de l'Aide Sociale à l'Enfance

Nord : 3 volontaires sont recherchés à Cambrai, 8 à Dunkerque, 2 à Hazebrouck, 4 à Douai pour garder des enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise à Cambrai.

3. Lien avec les personnes fragiles isolées

Oise : à Coye-la-Forêt, six volontaires sont recherchés pour maintenir un lien (téléphone, visioconférence, mail) avec des personnes fragiles isolées.



Pas-de-Calais : recherche d'un volontaire à Calais pour maintenir un lien avec des personnes fragiles isolées.



4. Solidarité de proximité

Oise : recherche de 3 volontaires pour faire les courses de produits essentiels pour des voisins fragiles à Précy-sur-Oise

5. Soutien scolaire à distance

Les missions proposées ne sont pas possibles pour vous ? Vous êtes une entreprise qui a besoin de bénévoles ? Si vous ne trouvez pas la mission qui vous correspond, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme en tant que bénévole. Dans le cas où vous êtes une structure publique ou associative, vous pouvez proposer une mission pour bénéficier gratuitement de la présence de bénévoles.



